Sud chiama Nord: Alessandro Occhipinti nuovo coordinatore a Vittoria. La visita di Cateno De Luca

Alessandro Occhipinti è il nuovo coordinatore cittadino di “Sud chiama Nord”, la formazione politica che fa capo al leader nazionale Cateno De Luca, deputato regionale e sindaco di Taormina.

La nomina è stata ufficializzata nel corso della visita di De Luca a Vittoria. De Luca è stato ricevuto a Palazzo Iacono dal sindaco Francesco Aiello, poi ha incontrato gli aderenti in un locale cittadino e infine ha incontrato un gruppo di agricoltori.

Erano presenti la vice presidente del consiglio comunale Rosetta Noto, l’assessore Cesare Campailla, che di recente hanno aderito a Sud chiama Nord, il coordinatore provinciale di Ragusa Paolo Monaca e il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice.

“Per chi come noi, ha affermato Cateno De Luca, aspira a scacciare gli abusivi da Palazzo d’Orleans le elezioni europee di giugno rappresentano una vera e propria sfida. Le elezioni europee ci offrono l’opportunità di portare le nostre istanze in Europa e verificare al contempo anche la bontà del nostro operato sul territorio. Ciascuno di voi ha la responsabilità del risultato!”

Prima però Il leader di ScN ha partecipato ad un incontro istituzionale presso il Comune di Vittoria, guidato dal sindaco on. Francesco Aiello.

“È stato un momento prezioso per scambiare idee e confrontarci su temi di interesse comune. Abbiamo anche affrontato temi a noi cari che sono alla base del nostro manifesto per la Libertà come la tutela del territorio, la necessità di preservare la nostra agricoltura e rispondere alle esigenze dei nostri contadini”.

“Desidero ringraziare il sindaco e l’intera amministrazione per l’accoglienza calorosa, conclude De Luca. . Sono convinto che il dialogo e la collaborazione tra istituzioni siano fondamentali.”

Soddisfazione è stata espressa anche dal coordinatore regionale Danilo Lo Giudice:” L’incontro di oggi ha rappresentato l’occasione per esprimere la nostra vicinanza anche ai nostri riferimenti locali ovvero l’assessore Cesare Campailla e la vice presidente Rosetta Noto che hanno deciso di intraprendere questo percorso insieme a noi. Il nostro augurio per un proficuo lavoro va al neo coordinatore cittadino di Vittoria Alessandro Occhipinti, certo che saprà guidare al meglio il nostro movimento in questa splendida cittadina. “

