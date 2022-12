Studenti pendolari penalizzati a Chiaramonte, La Rosa: “Avvieremo interlocuzione con l’Ast”

Il presidente provinciale Mpsi, Andrea La Rosa, interviene a sostegno del consigliere comunale di Chiaramonte, Samuele Cultrera, dopo che quest’ultimo ha presentato in aula una mozione, poi approvata, affinché si faccia una volta per tutte chiarezza sulla questione che riguarda i disagi del trasporto per gli studenti pendolari.

Un problema emerso in tutta la propria gravità nelle ultime ore, dopo che un mezzo Ast è rimasto a piedi dopo visto che, nottetempo, lo stesso aveva subito il furto di gasolio, costringendo gli studenti a ritornare a piedi alla base. Ma, in realtà, si tratta di una problematica non estemporanea e che continua ad andare avanti senza soluzione di continuità da parecchi mesi a questa parte e che vede per malcapitati protagonisti i ragazzi che vanno a scuola, i quali non dovrebbero affatto subire tutti questi disagi.

“Come Mpsi – sottolinea La Rosa – ci faremo carico di interloquire con i vertici Ast per comprendere in che modo si possa individuare una soluzione. Siamo convinti che il problema sia molto serio e occorre vigilare affinché non si ripetano più difficoltà come quelle di cui abbiamo preso atto in queste ultime ore. E’ necessario che chi di competenza si attivi cercando di venire incontro alle esigenze di genitori e famiglie.



Noi, come Mpsi, faremo la nostra parte, cercheremo di supportare il consigliere Cultrera nel perorare la causa di questi ragazzi e dei loro genitori che, naturalmente, si confrontano periodicamente con simili disservizi. Non è giusto fare i conti con una situazione del genere. Non è giusto, alla fine del 2022, dovere raccontare di queste problematiche in una realtà che si presuppone essere civile e che dovrebbe garantire l’abc del diritto allo studio”.