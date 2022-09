Straordinaria partecipazione per la festa di San Giovanni Battista patrono di Monterosso

È andata in archivio, ieri sera, a Monterosso Almo, una delle edizioni della festa di San Giovanni Battista più bella e più suggestiva di sempre. Una edizione caratterizzata dall’aspetto legato alla ripartenza dopo che le celebrazioni esterne erano state congelate per due anni a causa della pandemia. Tantissimi i fedeli e i devoti che hanno voluto testimoniare, con la propria presenza, l’affetto e la vicinanza nei confronti del patrono e protettore del centro montano. Spettacolari, poi, i fuochi artificiali che hanno caratterizzato l’intera giornata, gli ultimi tenutisi poco prima di mezzanotte.

Insomma, tutto è riuscito per il meglio nel contesto di una manifestazione religiosa che arriva dritta al cuore dei monterossani i quali, non a caso, hanno partecipato in massa alle fasi clou delle celebrazioni. Ieri in serata con la “Facciata” c’è stato il tradizionale rientro della processione con il simulacro del santo patrono portato a spalla dai fedeli. Quindi, il sempre atteso spettacolo piromusicale quest’anno più affascinante del solito. L’impresa ecologica Busso Sebastiano, la ditta che gestisce il servizio di igiene ambientale in paese, si è occupata di effettuare un’azione di pulizia straordinaria per garantire il pieno ripristino dei luoghi interessati dalla festa e dal passaggio della processione.

Prima della seconda uscita della giornata e della conseguente processione per le vie del paese, c’era stata la celebrazione eucaristica presieduta da don Gaetano Noto. Prima dell’entrata, poi, la riflessione serale, alla presenza del parroco, prima che si consumasse il rito dell’entrata. Nel pomeriggio, inoltre, si era tenuta la tradizionale cena che, anche in questo caso, come gli altri appuntamenti della giornata, aveva fatto registrare una notevole partecipazione di pubblico.

Soddisfazione da parte del parroco, don Giuseppe Antoci, e dei componenti del comitato dei festeggiamenti per la piena riuscita delle iniziative inserite nel calendario delle celebrazioni. Molto seguita, in mattinata, la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, a cui ha fatto seguito la tradizionale “Nisciuta” del simulacro del santo patrono tra squilli di trombe, lancio di una moltitudine di ‘nzaiarieddi e spettacoli pirotecnici eseguiti dalle ditte Fuochi srl di Chiarenza da Belpasso e La Rosa international fireworks di Lorenzo, Maurizio e Paolo La Rosa da Bagheria. Poco dopo mezzanotte, quindi, si è consumato il rientro della processione e la reposizione del simulacro del santo patrono sull’altare maggiore e, a conclusione, l’estrazione della lotteria San Giovanni Battista, il cui biglietto vincente è il numero 2159.