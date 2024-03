“Storie di Balucu” è la mostra fotografica che si inaugura giovedì a Scicli

La mostra fotografica ospita lavori di Alessandro Castelli e di Paola Magro ed è curata dalla Fondazione Confeserfidi. Arriva in concomitanza con i festeggiamenti di San Giuseppe e della tradizionale Cavalcata di San Giuseppe in programma in questo fine settimana.

L’inaugurazione è attesa per giovedì alle 19 nello spazio culturale della Fondazione Confeserfidi in via arco Castro, in pieno centro storico a Scicli. La mostra offre uno sguardo intimo e coinvolgente sulla preparazione dei manti tradizionali adornati di balucu (la violaciocca), che vestono i maestosi cavalli protagonisti indiscussi dell’evento. Visite tutti i giorni dal 14 al 18 marzo dalle 19 alle 21, sabato sarà aperta dalle 10,30 alle 13.

