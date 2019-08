Stasera a Villa Penna a Scicli “Don Chisciotte e Sancio Panza – Due attori soli” - Ragusa Oggi

Stasera a Villa Penna a Scicli “Don Chisciotte e Sancio Panza – Due attori soli”

Ultimo spettacolo in programma a Scicli per la rassegna teatrale estiva “Villeggianti” (per villeggianti di tutti i colori) targata associazione Officinoff (giorno 28 agosto ci sarà l’ultima replica di “Incanto notturno – Un sogno fatto in Sicilia e il 30 di “Scicli racconta Maruzza Musumeci”).

Stasera alle 21.30 vanno in scena Alessandro Romano e Marcello Montalto con “Don Chisciotte e Sanco Panza – Due attori soli”, liberamente ispirato all’opera di Miguel De Cervantes.

I due protagonisti della storia, derubati della loro integrità a causa delle ingiustizie subite, sono costretti a diventare entità vagabonde, emarginati dalle leggi del tempo. Scelgono dunque,quale unica arma per ribellarsi, la forza della parola e del gesto: scelgono di raccontare una storia. Quella di un uomo pazzo, che accompagnato dal suo “scudiero” Sancio Panza, ancora più pazzo, decise di mettere tutto se stesso al servizio della giustizia, seppur perdendoci gran parte dei suoi denti. Sublimando la follia a nuovo baluardo del coraggio di schierarsi dalla parte del Bene, per provare a tornare a vivere, quantomeno da esseri umani. La storia delle inenarrabili avventure dell’imperturbabile cavaliere Don Chisciotte della Mancia.