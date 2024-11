“Sport e legalità” contro la dispersione e la devianza giovanile. Il protocollo d’intesa firmato in Questura

E’ stato siglato stamani il protocollo per il progetto “Sport e Legalità”, promosso dalla Questura di Ragusa. Il progetto si inserisce come parte delle attività dell’Osservatorio Provinciale sulla Dispersione Scolastica, creato dalla Prefettura di Ragusa per affrontare il fenomeno della dispersione e della devianza giovanile e ha come obiettivo la prevenzione dell’abbandono scolastico e la promozione della legalità tra i giovani, offrendo attività educative e formative di qualità.

In cosa consiste il progetto e le collaborazioni

Il progetto si fonda su una collaborazione tra diversi attori istituzionali e sociali, tra cui la Polizia di Stato, il Gruppo Sportivo Fiamme Oro Rugby, il Libero Consorzio del Comune di Ragusa, l’Ufficio Scolastico Regionale, vari Comuni della provincia, la Federazione Italiana Rugby Sicilia, e molteplici scuole. L’iniziativa è stata avviata dopo il successo di un progetto analogo realizzato lo scorso anno, che ha coinvolto oltre 800 studenti di 11 istituti scolastici del capoluogo e della provincia.

Uno degli obiettivi principali del percorso formativo è quello di coltivare nei giovani i valori della convivenza civile e della legalità, con l’ausilio dei principi sportivi del rugby. Tra i valori fondanti di questo sport vi sono lealtà, sostegno reciproco, gioco di squadra, e rispetto delle regole, che rappresentano un forte strumento di inclusione sociale e di crescita delle competenze motorie, psicologiche e cognitive.

Il Gruppo Sportivo Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato supporta il progetto attraverso la formazione di tecnici ed educatori, che coinvolgeranno anche le società sportive locali e parteciperanno a eventi di promozione dei valori del rugby. Le Fiamme Oro collaboreranno anche con le scuole aderenti, portando avanti attività che coniugano sport e legalità.

Un altro aspetto significativo del progetto è la sua estensione anche al sociale, con l’iniziativa “Valigia di Salvataggio”, promossa in collaborazione con l’associazione “Salvabebè Salvamamme”, che utilizza la metafora dello sport per il supporto alle donne vittime di violenza.

Inoltre, il progetto prevede momenti di formazione e supporto per i genitori e il personale scolastico sugli aspetti pedagogici e psicologici legati allo sport, come strumento di crescita e sviluppo per i giovani.

Gli studenti coinvolti, suddivisi per fasce di età, si alleneranno settimanalmente, sia nelle scuole che allo Stadio del Rugby di via Forlanini, dove una volta al mese parteciperanno a tornei in squadre miste. Il progetto, che avrà una durata di due anni, rappresenta una straordinaria opportunità per promuovere la cultura della legalità e dello sport tra i giovani, con la partecipazione attiva di istituzioni e associazioni locali.

Il Questore di Ragusa ha ringraziato il Presidente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, Dr. Francesco Montini, per il supporto al progetto, che ha ricevuto anche il pieno sostegno dei Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, tutti concordi nel sostenere le nobili finalità del protocollo.

