Sport di tutti: gli scacchi in carcere a Ragusa

Il progetto “Si sbaglia ma non si deve restare sbagliati”, presentato dall’A.S.D. Accademia Scacchi Ragusa insieme all’Associazione Culturale Navigando e l’E.T.S. I Clown Dottori di Ci Ridiamo Sù Aps, avrà inizio il prossimo 26 febbraio 2024 presso la Casa Circondariale di Ragusa.

Questo progetto, finanziato all’interno dell’iniziativa “Sport di Tutti – Carceri”, promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, si propone di promuovere la pratica dell’attività sportiva come strumento per migliorare la salute fisica e psicologica dei detenuti. In particolare, mira a facilitare il recupero e la rieducazione attraverso lo sport, prevenendo il disagio sociale ed economico, favorendo l’integrazione e la socializzazione.

Durante i 18 mesi di durata del progetto, verranno svolte attività sportive gratuite, tra cui corsi di scacchi erogati dagli istruttori federali dell’Accademia Scacchi Ragusa, lezioni di Thai Yoga dell’Associazione Culturale Navigando per il benessere fisico e mentale, e attività di Comico terapia dell’Associazione “I clown dottori di Ci ridiamo Sù Aps” per sviluppare l’attenzione e la concentrazione attraverso il gioco.

Inoltre, verrà fornito supporto psicologico da parte di un professionista del settore, che si occuperà di tecniche di rilassamento e di gestione emotiva per aiutare i detenuti a sviluppare una maggiore consapevolezza e controllo delle proprie emozioni.

Il progetto si propone quindi di offrire un percorso di sostegno e recupero per i detenuti, utilizzando lo sport e altre attività come strumenti di rieducazione e reinserimento sociale.

