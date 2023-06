Sport da combattimento: grande spettacolo per il The best fighters a Comiso

Grande spettacolo domenica scorsa al The best fighters edition 5 che, promosso dalla Combat Gym muay thai di Angelo Corifeo, si è tenuto a Villa Orchidea, a Comiso, con il patrocinio del Comune e sotto l’egida del Csen. A partire dalla mattina, numerosi i bambini e i team partecipanti, provenienti da diversi centri, come Comiso, Vittoria, Gela, Niscemi, Bronte e Caltanissetta. “Assieme a tutti questi team – sottolinea il maestro Corifeo – abbiamo dato vita a una grande giornata dedicata ai sani principi di vita e di sport”. Lo spettacolo, poi, è proseguito in occasione del galà serale, con incontri davvero molto interessanti. Il primo match della serata quello che ha visto il giovanissimo Salvo Gravina del Team Cicero Costha di Vittoria vincere uno spettacolare match. Il team Corifeo è salito sul ring con il giovanissimo Gabriele Dimauro che ha disputato un durissimo match contro un agguerrito avversario dal peso di 5 kg in più e che alla fine ha avuto la meglio. Sempre il team Corifeo in evidenza con Vito Cugnata che ha combattuto contro un altro bravissimo avversario. Vittoria per Cugnata che ha inflitto un kappaò al secondo round al suo sfidante. I complimenti, poi, sono stati rivolti al fighter Pro Federico Firullo della scuola Cicero Costha Vittoria.



“E’ un atleta – precisa Corifeo – che ho avuto modo di allenare in questi mesi, tramite la collaborazione con il Team Cicero Costha Vittoria. Firullo, assieme al suo avversario, hanno infiammato il pubblico, mettendo a segno precise combinazioni di pugni, calci e ginocchiate. Alla fine, Firullo è riuscito a vincere il titolo Pro Tbf 5. Un successo che è arrivato dopo grande dedizione, impegno e sacrificio da parte di tutti. Voglio ringraziare come sempre gli sponsor e tutti gli atleti, i team, le famiglie, gli amici e le persone che hanno assistito”. Presente anche il presidente del comitato provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, accompagnato dal consigliere provinciale Gianni Di Caro.