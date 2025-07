“Sotto il Nespolo”: quattro venerdì di libri e sicilia a Valverde

Quattro appuntamenti all’insegna della “sicilianitudine” per celebrare la cultura isolana attraverso la parola scritta. Torna anche quest’anno “Sotto il Nespolo”, la rassegna letteraria promossa dall’associazione culturale TerSicula, che si svolgerà nella suggestiva sede di via Calì 36 a Valverde (CT), all’ombra del nespolo che dà il nome all’iniziativa.

Il ciclo di incontri, interamente dedicato a scrittori, giornalisti e autori siciliani, prenderà il via venerdì 11 luglio 2025 e si svilupperà per quattro serate consecutive, ogni venerdì, fino al 1° agosto, data simbolica in cui sarà festeggiato anche il decennale dell’associazione TerSicula.

“Celebrare dieci anni è per noi un traguardo che ci riempie, ancor prima che di orgoglio, di dignità”, afferma Rosario Filippo Tomarchio, presidente di TerSicula. “Abbiamo sempre collaborato con persone appassionate, che hanno reso possibile la realizzazione di eventi culturali e artistici di grande valore. Per questo abbiamo voluto invitare, in occasione della festa, tutti coloro che ci sono stati vicini in questi anni: artisti, scrittori, musicisti, ma anche il pubblico che ci ha sempre sostenuti”.

Anche per questa edizione, il filo conduttore sarà l’identità siciliana, declinata attraverso la letteratura.

“Abbiamo scelto di valorizzare autori che raccontano la Sicilia con sguardo autentico”, spiega Lucia Tuccitto, curatrice della rassegna. “Storie, riflessioni, emozioni che nascono e si sviluppano nel nostro territorio”.

Il programma

Venerdì 11 luglio – Giuseppe Lazzaro Danzuso presenta “Le pupiate di Garibaldi. E tante altre storie” (Carthago): un’indagine ironica e documentata sui meccanismi narrativi del Risorgimento, tra verità e propaganda. Accompagnamento musicale e teatrale a cura di Officina Teatro Canzone.

Venerdì 18 luglio – Bruno Cacopardo, infettivologo e scrittore, porta il suo libro “Che colpa abbiamo noi e altri racconti” (Carthago): un mosaico di storie narrate come “cartoline” che intrecciano realtà e finzione, in un gioco di specchi letterari.

Venerdì 25 luglio – Pasquale Almirante propone “I racconti della Piazza Grande” (Algra editore): ventotto narrazioni che si snodano tra personaggi reali e immaginari, figli delle strade siciliane e delle loro memorie.

Venerdì 1° agosto – Gran finale con “La prima volta a… Catania. Diario intimo della città etnea” a cura di Daniele Di Frangia e Daniele Lo Porto (Edizioni della Sera), con prefazione di Francesco Foti. Il volume raccoglie i ricordi e le emozioni delle “prime volte” vissute da catanesi doc o d’adozione, in un dialogo intimo con la città.

Ogni incontro avrà inizio alle ore 21.00, preceduto alle 20.00 da un aperitivo di accoglienza.

L’ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione via mail all’indirizzo: segreteria@tersicula.it

