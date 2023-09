Sorvolo dei carabinieri sul territorio ibleo. Monitoraggio dall’alto del nucleo elicotteristi dei carabinieri di stanza a Catania

Il mezzo aereo è arrivato sul territorio ibleo questa mattina con una sosta a Modica, sede della Compagnia carabinieri. A Modica dove insiste l’area di atterraggio di questi velivoli. Il personale del Nucleo elicotteristi di Catania dei carabinieri impegnato sui cieli iblei per un’attività di controllo e di monitoraggio del territorio. E’ la conferma, questo servizio, via aerea, che i militari dell’Arma hanno sotto stretta sorveglianza la provincia monitorandola via terra con controlli e posti di blocco e via cielo con i mezzi aerei in dotazione e scattando foto che possano dare l’esatta lettura del territorio.

Un sorvolo di controllo che significa verifica dell’esistenza di manufatti abusivi ma anche e soprattutto di discariche abusive e della gestione dei rifiuti.

Un territorio vasto, quello del Ragusano, dove insistono discariche anche datate nel tempo e dove proliferano nuove costruzioni e ruderi abbandonati ad ogni pericolo. Attenzione massima, quindi, quella dei militari dell’Arma in un’attività di controllo utile per il vivere civile e per il rispetto delle regole