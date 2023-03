Sintonie: l’arte avvolge Ragusa con una sorprendente collettiva

Ragusa si tinge di arte con l’avvio della mostra collettiva “Sintonie”, inaugurata lo scorso 16 Marzo presso la libreria UBIK Ragusa ex Paolino. La mostra, che vede la partecipazione di pittori di spicco come Guido Cicero, Sal Jacono, Anna Ottaviano, Rosanna Criscione, Rita Iacono ed Emanuela Iemmolo, sarà visibile fino al 12 aprile.

L’inaugurazione della mostra è stata caratterizzata dalla presenza della poetessa Caterina Cellotti, che ha coordinato l’evento, e dallo scrittore Salvatore Cassarino, il quale ha offerto una riflessione scritta sulla mostra. La manifestazione artistica, dunque, non si limita alla pura esposizione delle opere ma diviene occasione per la valorizzazione dell’arte in tutte le sue sfumature.

L’inaugurazione della mostra è stata un momento di grande interesse e partecipazione da parte del pubblico, che ha potuto apprezzare la bellezza e l’originalità delle opere esposte. La mostra, infatti, offre una panoramica ampia e variegata della pittura contemporanea, dalle opere astratte di Guido Cicero alle opere più figurative di Anna Ottaviano e Rita Iacono.

La mostra “Sintonie” rappresenta una vera e propria occasione di crescita culturale e artistica per la città di Ragusa. Grazie alla sua varietà e al talento dei suoi partecipanti, la mostra sarà in grado di coinvolgere un vasto pubblico di appassionati d’arte, ma anche di avvicinare alla pittura coloro che non hanno ancora avuto modo di apprezzarne la bellezza e la profondità.

La mostra sarà visibile fino al 12 aprile .da lunedì a sabato dalle ore 9: 30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:00