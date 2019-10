Simone Occhipinti, in arte "Mistertin", da Scoglitti, in corsa per le nuove proposte di Sanremo - Ragusa Oggi

Simone Occhipinti, in arte “Mistertin”, da Scoglitti, in corsa per le nuove proposte di Sanremo

Inizia il conto alla rovescia per Sanremo Giovani con un nuovo record che premia la decisione del direttore artistico Amadeus, approvata da Rai1, di riportare al Festival di Sanremo la categoria Nuove Proposte. Tra le numerose proposte troviamo Simone Occhipinti, in arte Mistertin, nato nel 1997 in Sicilia, cresciuto in un piccolo paese bagnato dal mare, Scoglitti.

L’amore per la musica nasce tra i banchi di scuola scrivendo barre su barre. Dal 2019 decide di fare la sua prima registrazione, “Orizzonti” che l’ha portato ad essere uno dei migliori emergenti in zona. Chiude la stagione con il suo primo singolo, singolo del tutto intitolato “CHILL” che ha avuto un buon riscontro su YouTube. I suoi testi riflessivi e pieni di significato lo portano in coda per le eliminazioni dirette di Sanremo giovani 2020. Le attese aumentano, dato che è entrato in studio a formulare magie con Dr.Cream. Si attende un 2020 pieno di glorie. Mistertin.

Ma tornando ad oggi dopo il successo di Orizzonti che su Youtube ha registrato più di 18.000 visualizzazioni Simone tenta il salto di qualità e percepisce che la sua non è solo voglia di “candidarsi” ma una vera e propria passione per la musica tanto da battezzarla la sua Musa.

Intanto il suo brano è in regola per partecipare alle selezioni finali e concorrere alle nuove proposte per il Festival più ambito d’Italia.

Si spera dunque che la prossima settimana la Commissione esaminatrice comunicherà i primi 60 finalisti per la partecipazione dal vivo a Roma e che ci sia anche il “suo nome”!