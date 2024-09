Sicurezza in bicicletta: prevenzione e responsabilità durante la Settimana della Mobilità

Durante la Settimana della Mobilità, numerose associazioni e rappresentanti locali si sono uniti per lanciare un appello sulla sicurezza dei ciclisti. La crescente preoccupazione per gli incidenti che coinvolgono chi sceglie la bicicletta come mezzo di trasporto ha spinto alla creazione di un promemoria, non solo per sensibilizzare gli automobilisti, ma anche per evidenziare l’importanza di un comportamento attento da parte degli stessi ciclisti. A fornire utili consigli è Greenet Sicilia, presieduta da Giampaolo Schillaci.

Il numero di incidenti a danno dei ciclisti continua a crescere, spesso a causa di automobilisti distratti, strade mal tenute o traffico congestionato. Tuttavia, parte della responsabilità ricade anche su chi pedala.

Visibilità e sicurezza: i primi passi per evitare incidenti

Per ridurre i rischi sulle strade, è fondamentale aumentare la propria visibilità. Ecco alcune semplici regole:

Luci anteriori e posteriori sempre accese, anche durante il giorno, per essere visti dai veicoli. Abbigliamento riflettente per aumentare la visibilità, soprattutto se si viaggia da soli. Pedalare in gruppo rende più visibili, aumentando la sicurezza. Evitare di stare troppo a destra, per lasciare spazio di manovra in caso di necessità. Fare attenzione ai momenti del giorno: quando il sole è basso, si è meno visibili.

Disciplina alla guida

La prudenza e la disciplina sono elementi chiave per evitare incidenti:

Segnalare ogni manovra con anticipo, alzando un braccio nella direzione desiderata. Non usare il cellulare mentre si pedala. In caso di sorpasso da parte di un veicolo, è buona norma agevolare il passaggio se le condizioni lo permettono, altrimenti segnalare di rallentare. Evitare gli auricolari per essere sempre attenti ai rumori dell’ambiente circostante. In prossimità di crocevia o restringimenti, rallentare, anche se si ha la precedenza. Rispettare sempre i limiti di velocità nelle corsie ciclopedonali.

Codice della Strada e dotazioni obbligatorie

Il Codice della Strada del 2021 prevede alcune dotazioni obbligatorie per le biciclette, che potrebbero sembrare dettagli trascurabili, ma sono essenziali per la sicurezza:

Pneumatici in buone condizioni.

in buone condizioni. Freni efficienti su entrambe le ruote.

su entrambe le ruote. Campanello per segnalazioni acustiche.

per segnalazioni acustiche. Luci anteriori e posteriori , oltre a catadiottri laterali e posteriori.

, oltre a catadiottri laterali e posteriori. Giubbotto o bretelle catarifrangenti fuori dai centri abitati e di sera.

Consigli per un comfort ottimale

Una bicicletta correttamente regolata non solo aumenta la sicurezza, ma rende anche più piacevole il tempo trascorso in sella. La corretta posizione del sellino e del manubrio è cruciale per evitare dolori e danni alle articolazioni. È importante prestare attenzione alla postura e alla distanza tra il corpo e il manubrio, oltre a regolare i freni in modo che siano facilmente raggiungibili.

Protezione e prevenzione del furto

In città e durante le escursioni, la protezione contro il furto è fondamentale. Il Registro italiano bici è una risorsa utile per registrare la propria bicicletta e monitorarne il possibile furto. È essenziale legare la bici in modo sicuro e rimuovere componenti come la batteria e la centralina nel caso delle e-bike.

Che siate ciclisti esperti o neofiti, questo promemoria vi offre consigli pratici per viaggiare in sicurezza. Ricordate: essere visibili, disciplinati e protetti riduce notevolmente i rischi e garantisce una maggiore tranquillità sulle strade.

