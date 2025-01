Sicilia: 62 milioni per le Comunità Energetiche Rinnovabili

La Sicilia accelera sul fronte delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), attualmente ancora poco diffuse nell’isola, con meno di 15 attive. Dopo il bando del Dipartimento Energia che ha assegnato risorse a 331 Comuni per la realizzazione degli studi di fattibilità tecnico-economica, la Regione si prepara a lanciare un nuovo bando da 62 milioni di euro (fondi Po FESR 2021-2027) destinato a finanziare direttamente la realizzazione degli impianti fotovoltaici a servizio delle CER.

Nuove opportunità per i Comuni siciliani

L’annuncio è stato dato da Roberto Sannasardo, Energy manager della Regione Siciliana, nel corso di un convegno organizzato da Unioncamere Sicilia sul tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili, nell’ambito del progetto “Transizione Energetica”.

Grazie ai fondi del primo bando 7 Comuni hanno già completato lo studio di fattibilità e sono pronti per la fase operativa. Gli altri potranno accedere al nuovo bando che sarà pubblicato entro febbraio 2025.

Una novità importante è che qualsiasi soggetto appartenente alla comunità potrà assumere il ruolo di capofila, a condizione che il Comune aderisca alla CER, anche senza esserne il gestore.

Obiettivi: lotta alla povertà energetica e attrazione di imprese

“La presenza dell’ente pubblico è fondamentale per garantire la finalità sociale delle CER,” ha spiegato Sannasardo, evidenziando che l’obiettivo principale è combattere la povertà energetica e migliorare le condizioni abitative delle fasce più deboli oltre a ridurre la bolletta energetica per cittadini e imprese.

Inoltre, dal 2025, il prezzo dell’energia sarà calcolato su base territoriale: più energia rinnovabile verrà prodotta in Sicilia, più basso sarà il costo dell’elettricità. Questo potrebbe rendere l’isola più competitiva e attrarre nuove imprese interessate a ridurre i costi di produzione.

Unioncamere Sicilia: il fotovoltaico per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili

Anche Unioncamere Sicilia, con il suo segretario generale Santa Vaccaro, punta sulle CER per incrementare la produzione di energia green, che attualmente copre solo un terzo del fabbisogno energetico dell’Isola.

Il fotovoltaico potrebbe rappresentare la chiave per ridurre la dipendenza dalle costose fonti fossili. e promuovere un modello di sviluppo sostenibile ed efficiente.

Fondi PNRR per le CER: opportunità ancora aperte

A livello nazionale, dei 2,2 miliardi di euro del PNRR destinati alle CER, meno di 100 milioni sono stati utilizzati. Il termine per richiedere questi fondi scadrà il 31 marzo, ma il Ministero dell’Ambiente sta valutando una proroga e l’estensione della soglia di accesso ai Comuni fino a 15.000 abitanti.

Per il momento, quindi, la principale opportunità per finanziare le CER in Sicilia rimane il bando regionale, che sarà pubblicato a breve.

