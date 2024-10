Siccità. Annullare i ruoli dei Consorzi di bonifica per dare ossigeno alle aziende in ginocchio

E non solo. Installazione anche di nuovi potenti motori sul lago di Lentini per dissetare gli agrumeti della Piana di Catania ed interventi anche sul fiume Sosio Verdura in provincia di Agrigento. Argomenti ampiamente discussi ieri nella sede dell’Assessorato regionale all’agricoltura per fare il punto sulle misure immediate da adottare con urgenza in tema di lotta alla siccità. Al tavolo, con l’Assessore all’agricoltura Salvatore Barbagallo, i presidenti dei consorzi d tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia Igp e Arancia di Ribera Dop, Gerardo Diana e Salvatore Daino.

Più argomenti sul tavolo dell’incontro a livello regionale in un’isola fortemente gravata dalla siccità e dalla mancanza di acqua non solo nelle campagne ma anche nelle città.

“Abbiamo ribadito all’assessore la necessità di annullare i ruoli dei consorzi di bonifica relativi alle quote, miglioramento fondiario e opere irrigue per l’anno 2023 e di procedere alla pulizia degli invasi vuoti”, ha dichiarato Gerardo Diana. Apprezzata “la disponibilità dell’assessore a intervenire rapidamente per risolvere le problematiche più urgenti, specie quella riguardante le opere sul fiume Sosio Verdura” è il commento di Salvatore Daino. L’Assessore Salvatore Barbagallo, già al lavoro insieme al suo staff per trovare una soluzione alle problematiche del pagamento delle quote di pagamento ai consorzi per il 2023, ha assicurato ai rappresentanti dei due consorzi attenzione massima e interventi rapidi sul lago di Lentini in provincia di Siracusa e sul fiume Sosio Verdura in provincia di Agrigento. Per il lago che serve gli agrumeti della Piana di Catania è previsto l’acquisto di due nuovi motori per un totale di tre metri cubi al secondo di acqua sollevata e quindi la parte che potrà irrigare aumenterà dai 1500 ettari a 4mila. “Il lago di Lentini comunque non potrà mai fornire acqua a tutta la piana”, ha specificato il presidente Diana. Particolare attenzione sarà riservata alla manutenzione delle traverse su tutti fiumi e su tutti gli invasi al momento inservibili. Altro intervento nel catanese è il completamento della diga Pietrarossa sul quale sono state date ampie rassicurazioni. Nell’agrigentino si sta già lavorando per trovare soluzione, prima sull’ aspetto normativo e poi su quello dei lavori sulla rete idrica, per garantire l’irrigazione alla Piana Virzi e alla contrada Santo Pietro (zona Rizzuto). Nei due comprensori annunciata dall’Assessore Barbagallo la possibilità di installare panelli solari anche in prossimità degli invasi per abbassare i costi dell’energia elettrica. Dai due presidenti è stato inoltre richiesto un intervento dell’assessore su Agea, per chiedere priorità nell’’anticipo Pac agli agricoltori siciliani colpiti da due anni di siccità, e su Agricat per accelerare i tempi dei ristori.

