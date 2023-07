Si toglie la vita un detenuto al carcere di Ragusa

Un detenuto al carcere di Ragusa, di origini netine, si è tolto la vita all’interno della casa circondariale di contrada Pendente. Non note le cause del gesto. Dall’inizio del 2023 sono in tutto 7 i casi di suicidio avvenuti nelle carceri siciliane. Tre di essi si sono registrati al carcere di Augusta, un quarto a Messina a marzo ed altri due al carcere Pagliarelli di Palermo. Momenti di tensione si sono registrati a Ragusa all’arrivo dei famigliari.