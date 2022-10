Si presenta a Ragusa il nuovo libro di Costanza DiQuattro “Arrocco Siciliano”

La libreria Ubik Ragusa (ex Paolino) torna ad ospitare un nuovo incontro letterario in cui, con la conduzione di Stefano Vaccaro, l’affermata scrittrice ragusana Costanza DiQuattro presenterà il suo ultimo libro intitolato “Arrocco siciliano” edito da Baldini e Castoldi, uscito appena qualche settimana fa e già andato in ristampa. Una nuova iniziativa culturale targata Ubik Ragusa che, oltre al consueto lavoro di ricerca e di continuo scambio di conoscenze con tutti i suoi affezionati clienti, propone con continuità incontri culturali e presentazioni nell’ottica della crescita collettività e della valorizzazione del centro storico.

Venerdì 21 ottobre dunque, a partire dalle ore 17:30, sarà dato spazio all’incontro dedicato all’ultima fatica letteraria della Diquattro, un romanzo a tinte calde, ambientato in una Ragusa Ibla di inizio Novecento. Il libro, nonostante la recente pubblicazione, ha avuto già un grande successo in tutta Italia e appunto si è resa necessaria la ristampa, un’ulteriore conferma per la giovane autrice. In “Arrocco Siciliano” le lente giornate di Ibla sono stravolte dall’arrivo di un giovane farmacista napoletano, giunto in paese per sostituire l’ormai deceduto Filippo Albanese alla conduzione dell’omonima farmacia. Le stanze della farmacia Albanese però, rappresentano per i cittadini di Ibla “…Molto più di una chiesa, per la quale in molti nutrivano una scettica avversione…un ritrovo di una comunità…”.

La vita monotona di Ibla sarà dunque messa alla prova da questo nuovo farmacista, Antonio Fusco, carismatico professionista ma senza un passato, che riuscirà in breve tempo a conquistare la fiducia dei propri clienti nonostante il suo vizio per l’azzardo che lo porterà a girovagare tra persone senza scrupoli e nobili ampollosi. Sarà Federico, un ragazzo malato ed appassionato di scacchi (da qui il titolo del libro), ad aiutare il farmacista Fusco a dare la giusta direzione alla propria vita.

L’incontro presso la libreria Ubik Ragusa (ex Paolino) di corso Vittorio Veneto 144 a Ragusa è in programma venerdì 21 ottobre a partire dalle ore 17:30. La libreria, punto di riferimento culturale presso il capoluogo ibleo e nella frazione di Marina di Ragusa, organizzerà nuovi incontri e presto presenterà anche un’inedita sorpresa nella speranza di coinvolgere sempre più lettori ed amici ragusani a ritrovare il piacere della lettura. Per informazioni è possibile chiamare al 0932-626260 o al 0932-615225.