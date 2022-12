Si inaugurano le mostre di prepepi d’arte a Vittoria e Chiaramonte

Un’atmosfera magica. Un fascino senza tempo. Un mondo straordinario che ha preso vita grazie all’arte di sapienti artigiani. Tutto questo, e altro ancora, è stata la mostra d’arte presepiale che, inaugurata a Vittoria, nelle affascinanti sale del castello Henriquez, permetterà agli appassionati, e non solo, di godere di lavori straordinari, ognuno tra questi unico nel suo genere.

A tagliare il nastro è stato il sindaco Francesco Aiello, alla presenza di alcuni componenti della Giunta e di alcuni consiglieri comunali, con i rappresentanti dell’associazione L’Arco che, dopo il successo ottenuto quest’estate a Scoglitti, hanno voluto riproporre un appuntamento di grande respiro, stavolta nel periodo più consono, quello, cioè, natalizio. La mostra potrà essere visitata il 10, l’11, il 16, il 17 e il 18 dicembre ma anche dal 22 dicembre all’8 gennaio nei seguenti orari: sabato e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22, nei giorni feriali dalle 17 alle 22.

“Ringraziamo il sindaco e tutta l’amministrazione comunale – affermano dall’associazione L’Arco – per l’attenzione avuta nei nostri confronti. Cerchiamo di coltivare il nostro piccolo mondo e ci rendiamo conto di quanto l’attenzione per il mondo del presepe riesca a mobilitare l’interesse di un numero sempre più elevato di persone. Ed è quello che speravamo. Ci rendiamo conto che bisognerà fare il possibile per andare sempre più avanti lungo questa direzione. Ci sono presepi che costituiscono delle vere e proprie opere d’arte e che, anche solo per questo motivo, meritano di essere ammirate. Noi, come sempre, ce l’abbiamo messa tutta. E speriamo che chi verrà a trovarci possa rimanere colpito dalle sensazioni positive che pervadono l’intera esposizione”.

A benedire la mostra padre Salvatore Cannata, vicario foraneo di Vittoria. E, intanto, è tutto pronto per l’inaugurazione, domani, domenica 11 dicembre, della tradizionale mostra-concorso “Il presepe in miniatura nella città dei musei” che, arrivata all’ottava edizione, sarà ospitata, come sempre, all’interno dei locali del museo di Arte sacra, a Chiaramonte Gulfi, con il supporto dell’Amministrazione comunale. L’avvio della mostra-concorso sarà benedetto dal parroco, il sacerdote Graziano Martorana. Presenti una cinquantina di presepi che meritano di essere ammirati al pari di quelli in esposizione a Vittoria.