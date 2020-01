Si conclude venerdì 3 gennaio la rassegna chitarristica natalizia di Noto - Ragusa Oggi

Si conclude venerdì 3 gennaio la rassegna chitarristica natalizia di Noto

Si conclude venerdì 3 gennaio con il concerto “Duo per Due” la rassegna chitarristica natalizia di Noto. Il concerto finale si terrà a Palazzo Nicolaci a partire dalle ore 19 con ingresso libero.

A dare il via alla rassegna, venerdì 27 dicembre è stato “Assolo”, due giovani concertisti dalle due punte della Sicilia hanno entusiasmato il pubblico con il grande repertorio solistico delle sei corde. Lunedì 30 dicembre è stata la volta dell’inedito concerto “Melodie, Canti e Cunti della sera”.

A coronare i tre appuntamenti “Due per Duo”, il duo voce e chitarra di Daniela Barbara e Marco Bilardello con un repertorio incentrato sulla canzone d’autore e il Siracusa Guitar Duo composto da Nello e Simone Alessi con un programma di trascrizioni tratte dal repertorio della grande musica cameristica europea. Autori come Shubert, Brams e Mendelssohn saranno proposti in una inedita veste timbrica con le sei corde pizzicate invece che le corde percosse del pianoforte.