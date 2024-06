Si abbassa pericolosamente il livello dell’acqua della sorgente Cafeo di Modica. I cittadini invitati a limitare il consumo d’acqua

Si è abbassato il livello dell’acqua presso la sorgente Cafeo che serve le zone di Modica Alta, Modica Bassa, Dente e Comune di Modica. Ad annunciarlo la società Iblea Acque Spa. La società ha infatti rilevato un significativo abbassamento del livello idrico della vasca di emungimento. Per chi non lo sapesse, una vasca di emungimento è quella che viene usata per il prelievo d’acqua. Le prove di emungimento consistono in prove di portata atte a stabilire il prelievo massimo di acqua che si può estrarre dal pozzo senza causarne il prosciugamento. La riduzione è strettamente correlata alla prolungata mancanza di piogge in tutta la regione.

Comportamenti virtuosi

A causa di questo abbassamento è necessario ridurre il quantitativo d’acqua prelevato dalla sorgente per garantire una gestione sostenibile della risorsa. Per questo motivo, si chiede alla cittadinanza di adottare “comportamenti virtuosi” per contenere i consumi d’acqua. È fondamentale eliminare gli usi impropri dell’acqua, come l’irrigazione di giardini e il lavaggio di spazi aperti. Si invita inoltre a limitare ed escludere ogni forma di spreco, promuovendo azioni finalizzate al riuso dell’acqua.

Azioni raccomandate

Ridurre l’uso di acqua potabile per l’irrigazione dei giardini.

Evitare il lavaggio di spazi aperti con acqua potabile.

Adottare tecniche di risparmio idrico in casa, come l’uso di riduttori di flusso nei rubinetti.

Riciclare l’acqua domestica ove possibile, ad esempio utilizzando l’acqua di lavaggio delle verdure per annaffiare le piante.

