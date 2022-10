Serie C: Virtus Ragusa perde contro la Savio Messina

In Serie C Silver prima trasferta per la Virtus Ragusa che vola a Messina per incontrare al Pala Russello la Savio di coach Pati. Partita equilibrata per i primi 3 quarti che ha visto i ragazzi di coach Recupido giocare ad altissimi ritmi e tenere testa agli avversari.



Parte bene la Virtus Ragusa con azioni energiche e dinamiche che mettono in difficoltà i padroni di casa. Tumino e Santacroce alzano subito i toni giocando a viso aperto contro i locali che non danno segni di cedere il passo. Infatti Janic e Beracochea iniziano dall’altra parte della barricata ad essere maggiormente efficaci sotto le plance portando punti nel proprio paniere. Sorrentino e compagni però non sono intenzionati a lasciare campo libero e si organizzano per attuare un gioco che dà del filo da torcere ai peloritani.

Al ritorno dal riposo lungo però i ritmi si rallentano e la Virtus comincia a perdere colpi sotto il fuoco nemico. Trupia e il solito Janic si fanno maggiormente incisivi dal pitturato. Non bastano i punti di Guccione e Mirabella a risollevare le sorti degli iblei che nonostante l’ottima prestazione in campo cedono il passo ai padroni di casa con il risultato finale di 81 a 64.

«È stata una partita – commenta a caldo coach Recupido – che ci ha visto reggere i ritmi per i primi 3 quarti. Sul campo ci sono stati errori che io chiamo di “gioventù” con percentuali non brillanti al tiro e difficoltà nei rimbalzi. Però nel complesso posso dire che la prestazione è buona e questo ci fa capire che stiamo andando nella direzione giusta. Ogni partita giocata si arricchisce il bagaglio d’esperienza che serve a questi ragazzi per farli crescere in un campionato senior».

SAVIO MESSINA – VIRTUS RAGUSA: 81 – 64

Parziali: 19-13; 40-31; 57-53

VIRTUS RAGUSA

Santacroce 11, Mancuso, Barracca, Guccione 18, Ilardo 2, Barnaba, Mercorillo, Cascone,

Sorrentino 7, Mirabella 9, Tumino 15, Occhipinti 2

Coach Recupido

SAVIO MESSINA

Riparante 4, Keita 7, Janic 25, Beracochea 22, Kobylinskyi, Seslija 4, Bonanno 2, Vaccarella, Trupia 17, Cameroto, La Bella

Coach Pati

Arbitri: Mameli – Puvirenti