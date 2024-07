Serate danzanti “abusive”: sospesa licenza al titolare di un esercizio pubblico a Ragusa

Sospesa licenza al titolare di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande e intrattenimento danzante a Ragusa. Il Questore ha disposto la sospensione della licenza di pubblica sicurezza al titolare.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di un controllo amministrativo effettuato durante lo scorso fine settimana. Durante l’ispezione è emerso che in occasione di una serata organizzata presso il locale, alcune prescrizioni contenute nella licenza e nei verbali di agibilità della struttura non erano state rispettate.

Le violazioni

In particolare, è stato accertato che un’area dichiarata non accessibile agli avventori era stata trasformata in una pista da ballo con una consolle per DJ e relativo impianto di amplificazione. Mancavano idonei sistemi contapersone per la rilevazione delle presenze in ogni varco di accesso. La capienza massima autorizzata era stata superata. Il limite orario consentito per l’effettuazione dell’attività era stato oltrepassato. L’accesso al locale nell’area destinata all’intrattenimento prevedeva il pagamento di un biglietto di ingresso. Era presente un solo addetto ai servizi di prevenzione incendi.

Le violazioni riscontrate sono state segnalate alle autorità competenti per i conseguenti provvedimenti sanzionatori, anche in relazione agli accertamenti specialistici effettuati dai Vigili del Fuoco.

La sospensione rimarrà in vigore fino a quando non verranno ripristinate le condizioni di agibilità della struttura.

