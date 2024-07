Serata movimentata a Cava d’Aliga. Operazione della Polizia

Attesa per domani la risultante dell’operazione della Polizia di Stato che ieri sera è stata a Cava d’Aliga nell’ambito di servizi di controllo del territorio. In via Frine, il lungomare che si affaccia sulla spiaggia, sono state sottoposte a controllo alcuni giovani. Per alcuni di essi sarebbe scattato anche il fermo ma la conseguenza immediata di esso è attesa per domani quando l’autorità giudiziaria si dovrebbe esprimere sui provvedimenti della Polizia. Fermi o arresti?

Spaccio di droga o altro? Le fonti ufficiali al momento non rilasciano dichiarazioni

Al momento le fonti ufficiali non rilasciano dichiarazioni: tutto è avvolto nel massimo riserbo. Di certo si sa che la presenza di auto civette della Polizia di Stato, peraltro più di una, sul lungomare di via Frine non è passata inosservata così come la presenza dell’equipaggio della volante. Oltre ai controlli di routine anche una “puntatina” su alcuni giovani dei quali venivano seguiti i movimenti. Spaccio di droga o altro? Gli interrogativi accompagnano questa operazione della Polizia che arriva in un territorio dove, negli ultimi mesi, sono accaduti troppi fatti delinquenziali: dall’omicidio di Giuseppe Ottaviano Sgarlata al sequestro al villaggio Jungi di un giovane che, assieme alla sua combriccola di spaccio, non avrebbe saldato a dei siracusani il conto per una partita di droga di circa quattro chili.

Il giovane era stato liberato a Siracusa dove era tenuto sotto sequestro. Della combriccola di spaccio facevano dei ragazzi residenti a Modica. Non si esclude che attorno ad essi si possa essere chiuso il cerchio sui ruoli che ciascuno di essi aveva all’interno del gruppo di spacciatori che rifornivano indifferentemente le piazze di Scicli e di Modica.





