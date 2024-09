Sequestrati 12 kg di corna di montone: è successo all’aeroporto di Cagliari

All’aeroporto “M. Mameli” di Cagliari-Elmas, i funzionari dell’ufficio delle dogane hanno effettuato un sequestro insolito di 89 corna di montone, per un peso totale di circa 12 kg. Le corna erano trasportate da un passeggero residente in Sardegna, che arrivava da Tunisi.

Durante i controlli dei bagagli, le corna sono state rinvenute e si sospetta fossero destinate alla produzione di manici per coltelli. Poiché il passeggero non ha potuto presentare le certificazioni veterinarie necessarie per l’importazione di prodotti di origine animale, il materiale è stato sequestrato e avviato alla distruzione.

