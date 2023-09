Senza sosta il piano pubblico di ammodernamento energetico a Pozzallo

Ancora un altro intervento di ammodernamento ed efficientamento energetico nella città di Pozzllo. Appaltati i lavori destinati a rivedere l’impianto della pubblica illuminazione nel Piazzale Italia, in piazza delle Rimembranze, nel lungomare Pietrenere ed in altre vie del centro abitato. Sono interventi che l’Amministrazione Ammatuna sta destinando alla sicurezza dell’impianto della pubblica illuminazione oltre che per riuscire in un processo di risparmio energetico in considerazione del fatto che le spese della pubblica illuminazione incidono in maniera sempre più consistente sugli equilibri del bilancio comunale.

I lavori sono stati finanziati dal governo nazionale e affidati alla ditta Carmelo Di Raimondo di Modica che dovrà concluderli entro 120 giorni.

Di anno in anno il Comune pozzallese sta riuscendo ad ammodernare ed a rendere efficiente la rete di illuminazione pubblica intervenendo nelle aree extraurbane ed esattamente la strada S.P. 67 Pozzallo-Santa Maria del Focallo, la S.P. 45 Pozzallo-Modica e nelle vie del centro abitato con la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con nuovi a Led che ridurranno i consumi del 50 per cento e permetteranno un miglioramento dei parametri illuminotecnici.