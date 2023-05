Sconti Ita Airways sui biglietti aerei per chi dovrà andare a votare in Sicilia sui voli per Palermo e Catania

La compagnia aerea Ita Airways propone tariffe agevolate per tutti i cittadini che domenica 28 e lunedì 29 maggio dovranno tornare in Sicilia per poter votare nei propri comuni di residenza. Gli elettori che voleranno con Ita Airways potranno infatti usufruire di uno sconto sul biglietto aereo di andata e ritorno per un volo nazionale verso Catania e Palermo.

COME SI APPLICA LO SCONTO

Nel dettaglio lo sconto è applicabile alla tariffa del biglietto di andata e ritorno, escluse le tasse e i supplementi, secondo le seguenti modalità: 40 euro di sconto su biglietti A/R verso Roma e Milano di importo superiore a 41 euro A/R. L’offerta si applica sui biglietti acquistati da oggi fino al 28 maggio 2023, per viaggiare nel periodo compreso tra il 25 e il 31 maggio 2023. L’acquisto puo’ essere effettuato esclusivamente sul sito Ita Airways, compilando il form di booking presente nella pagina dedicata. Al momento del check-in e dell’imbarco al passeggero verra’ semplicemente chiesto di esibire la propria tessera elettorale. Qualora l’elettore ne sia sprovvisto per il viaggio di andata, sara’ necessario sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva da presentare al personale di scalo.

Al ritorno, il passeggero dovra’ esibire la propria tessera elettorale regolarmente timbrata e datata dalla Sezione Elettorale.