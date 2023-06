Scomparso da 24 ore, trovata la sua auto. A Comiso si cerca Giovanni Aprile

Di lui non si hanno più notizie da ieri. È scomparso e non è più tornato a casa dove, all’ora di pranzo, lo attendeva la sua famiglia.

Giovanni Aprile, 69 anni, era uscito di casa ieri mattino per recarsi in campagna. Voleva fare una passeggiata o raccogliere delle verdure spontanee, come aveva fatto molte volte.

GIOVANNI APRILE, CHI L’HA VISTO?



Ma a pranzo non è rientrato a casa e la moglie e i figli hanno cominciato a cercarlo. La sua auto è stata trovata parcheggiata nella zona di contrada Crocilla, alla periferia dell’abitato in direzione di Pedalino. Di lui, però, nessuna traccia. Sono state attivate le ricerche nella zona e nei dintorni.

Giovanni Aprile è sordomuto e questo potrebbe rendere più difficili le ricerche, ma rendere più complicato anche la sua possibilità di lanciare l’allarme nel caso in cui si trovasse in difficoltà. Da ieri, peraltro, il suo telefono cellulare risulta spento.

I familiari chiedono a chi lo abbia visto di segnalare la sua presenza, direttamente alla famiglia o ai carabinieri che lo stanno cercando.