Scicli: Vincenza Timperanza e Giovanni Gentile celebrano 70 anni di matrimonio

Un traguardo straordinario quello raggiunto da Vincenza Timperanza e Giovanni Gentile, che ieri hanno festeggiato 70 anni di matrimonio, uniti da un amore che ha resistito al passare del tempo. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di grande emozione alla presenza del sindaco di Scicli, Mario Marino, e dell’assessore Enzo Giannone, che hanno reso omaggio alla coppia.

Un amore eterno

La storia d’amore di Vincenza e Giovanni iniziò il 15 gennaio 1955, quando si unirono in matrimonio nella chiesa di Santa Caterina da Siena di Donnalucata, pronunciando un giuramento che, settant’anni dopo, è ancora vivido. Durante la festa, il sindaco Marino ha consegnato alla coppia un omaggio floreale e una targa commemorativa donata dall’amministrazione comunale, come segno di riconoscimento e ammirazione per questo straordinario traguardo.

A coronare la serata, una torta nuziale speciale, decorata con la foto in bianco e nero del matrimonio del 1955, simbolo di un amore che ha attraversato generazioni.

© Riproduzione riservata