Scicli: trovata droga in una casa disabitata. Denunciato anche un uomo per spaccio

E’ stato denunciato un uomo di 38 anni di Ragusa accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta a Scicli dove è stata ritrovata anche droga nei pressi della chiesa di San Bartolomeo. I carabinieri si sono avvalsi dell’aiuto dei cani addestrati King e Ivan dell’unità cinofila di Nicolosi. Grazie al loro fiuto, l’uomo è stato scoperto. Si tratta di un disoccupato, già soggetto alla misura alternativa della messa alla prova.

LA PERQUISIZIONE

Durante la perquisizione personale e dell’auto, i Carabinieri hanno rinvenuto diversi quantitativi di sostanze stupefacenti. Sono stati trovati 140 grammi di marijuana suddivisa in tre involucri di plastica, oltre a 42 grammi di hashish confezionati in 4 ovuli pronti per la vendita. Inoltre, sono stati scoperti un bilancino elettronico di precisione utilizzato per pesare la sostanza destinata alla vendita al dettaglio e tre coltelli di tipo proibito.

Nel corso della stessa operazione, i Carabinieri hanno scoperto ulteriori stupefacenti nascosti nel centro storico di Scicli, nelle vicinanze della Chiesa di San Bartolomeo. In particolare, sono stati trovati due panetti di hashish dal peso totale di 200 grammi, nascosti all’interno di una cassetta postale di un’abitazione disabitata. Tutta la droga è stata sequestrata.