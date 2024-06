Scicli: più sicurezza in città. Costante la presenza dei militari

Appello che arriva contestualmente al riconoscimento che molto è stato fatto dalle forze di polizia, e tuttora si sta facendo, per assicurare alla giustizia quel “pacchetto” di delinquenti che sta riscrivendo la “storia” malavitosa dei primi anni Duemila. Per Libertà Popolare, la lista civica che fa capo al consigliere comunale Peppe Puglisi, diventa necessario prendere in considerazione il potenziamento del corpo della Polizia Locale con l’istituzione della figura del vigile di quartiere e del controllo del vicinato.

Massima attenzione da parte delle forze di polizia con controlli mirati in città e nelle borgate del litorale costiero.

“Gli accadimenti degli ultimi giorni e la serie di atti criminosi compiuti a Scicli nel recente passato, che tanto sgomento hanno creato in città, non possono lasciarci indifferenti e silenti e impongono una seria riflessione – afferma Peppe Puglisi – è chiaro che la città appare totalmente abbandonata a se stessa, senza una politica della sicurezza. Stiamo vivendo una vera e propria emergenza criminale alla quale Scicli non era abituata e forse per questo motivo è apparsa sorpresa e impreparata a reagire.

L’aumento indiscriminato della deliquenza causato sia dalla crisi economica sia dal disagio sociale e sia pure da un numero crescente di utilizzatori di sostanze proibite, sempre alla ricerca di denaro contante per acquistare le dosi giornaliere di droga, sta determinando un allarme sociale che investe tutte le categorie in maniera trasversale”.

Le istituzioni hanno il compito di garantire adeguati livelli di sicurezza ai cittadini.



“Il sindaco, nella duplice veste di primo rappresentante dei cittadini e di massima autorità di sicurezza in città, dovrebbe farsi portavoce presso i Ministeri della Difesa e dell’Interno affinché venga potenziato l’organico delle forze dell’ordine a presidio della città, e dovrebbe altresì intensificare l’utilizzo della Polizia Municipale nei servizi di prevenzione e controllo del territorio – sottolinea il consigliere comunale di Libertà Popolare – è indispensabile il potenziamento del sistema di videosorveglianza, come ritengo sia importante il potenziamento della pubblica illuminazione la quale rappresenta un deterrente importante per i malintenzionati. Un plauso viene fatto alle forze dell’ordine, i quali svolgono un lavoro gravoso ma, nonostante i pesanti tagli, stanno compiendo ogni sforzo possibile per debellare questo fenomeno di furti, rapine, spaccio e aggressioni, che crea tanto allarme tra i cittadini”.





