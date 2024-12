Scicli ospita la presentazione del programma UNICEF – MIM “Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”

Si è tenuto a Scicli, nella prestigiosa Sala Maggiore di Palazzo Spadaro, l’incontro di presentazione del Programma “Scuole per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e dall’UNICEF per l’anno scolastico 2024/2025.

Cerimonia di consegna degli attestati 2023/2024

Nell’ambito dell’evento, si è svolta anche la cerimonia di consegna degli attestati “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”, riconoscimento destinato agli istituti della Provincia di Ragusa che, nell’anno scolastico 2023/2024, hanno promosso con successo la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Interventi e partecipanti

L’incontro, moderato dalla Dott.ssa Daniela Mercante, Dirigente dell’USR Sicilia – Ambito Territoriale di Ragusa, ha visto la partecipazione di numerosi dirigenti scolastici e docenti referenti. Tra i presenti, le Dirigenti scolastiche Romina Bellina (Istituto Bufalino di Comiso), Carmela Paolino (Don Milani di Scicli) e Claudia Terranova (Capuana di Gerratana). La Prof.ssa Elisa Mandarà, Presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Ragusa. Le autorità locali, rappresentate dal Sindaco di Scicli Mario Marino e dal Vicesindaco Giuseppe Causarano, che hanno ribadito il sostegno della città all’UNICEF e alle scuole, confermando la concessione di locali comunali come sede provinciale del Comitato.

Il programma “Scuole per i Diritti”

Illustrato dalla Presidente Provinciale UNICEF Elisa Mandarà, il Programma 2024/2025 propone una versione rinnovata che mira a promuovere la conoscenza e l’attuazione della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Supportare il percorso educativo con iniziative che tutelano i diritti alla salute, alla non discriminazione e all’educazione di qualità. Integrare l’educazione ai diritti con le Linee guida per l’Educazione Civica, in un approccio coerente con gli Obiettivi dell’Agenda 2030.

Attraverso il supporto del Comitato Italiano per l’UNICEF, il Programma offre incontri di formazione online per educatori e docenti, utilizzando la piattaforma SOFIA.

Una scuola per i diritti

Come sottolineato dalla Dirigente Mercante e dalla Prof.ssa Mandarà, aderire al Programma significa realizzare i diritti dei minori in ogni aspetto dell’esperienza scolastica, promuovere l’ascolto, la partecipazione e la libera espressione di bambine, bambini e adolescenti, collaborare con il territorio, coinvolgendo l’intera comunità educante.

© Riproduzione riservata