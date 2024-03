“Scicli in fiore”, terza edizione. La città si prepara ad un’esplosione di colori ed odori con l’iniziativa “Rifioriamo insieme

Già sabato si presenta l’iniziativa promossa dalla Pro Loco che, visto il successo delle prime due edizioni, ha deciso di riproporre il progetto e coinvolgere cittadini, commercianti ed esercenti a rendere più bella la città. In programma le iscrizioni nella sede della chiesa di Santa Teresa tornata, dopo il trasferimento degli ex voto della Croce nel laboratorio di restauro di Acireale, ad essere fruibile per gli appuntamenti culturali in città.

Appena conclusa la Cavalcata di San Giuseppe, con i suoi fiori, con i suoi colori e con i suoi odori sprigionati dai fiori di violaciocche, si apre una nuova fase per la città.

Due edizioni di successo sono il biglietto da visita per la Pro Loco di Scicli che, con il concorso “Rifioriamo Insieme” in collaborazione con l’Assessorato al turismo, spettacolo, folklore e tradizione del Comune, lancia la terza edizione dei balconi fioriti. Ampio il ventaglio: non sono previsti, in questa rete di fioritura, solo balconi ma anche vicoli, viuzze degli antichi quartieri, aiuole di piazze e di privati. Prima tappa l’appuntamento di sabato alle 18 nella Chiesa di Santa Teresa in via Francesco Mormino Penna. Non ci saranno solo le iscrizioni (gratuite), ci sarà soprattutto un workshop grazie al quale esperti del settore spiegheranno come si allestisce uno spazio urbano fiorito. Prevista anche l’esposizione di alcune bardature della Cavalcata di San Giuseppe ed una sfilata con abiti di maioliche siciliane. “Obiettivo del concorso è quello di rendere più colorato ed accogliente il centro storico della città – spiegano i responsabili della Pro Loco – se ciascuno rende più belli i propri spazi alla fine tutta la città sarà più bella e colorata. A tutti gli iscritti, sabato pomeriggio, in regalo una pianta per contribuire agli allestimenti. A Scicli la primavera è già in fiore!”.

© Riproduzione riservata