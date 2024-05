Scicli festeggia Maria SS. delle Milizie, ma la città è in lutto. Niente fuochi di artificio

Una città in lutto. “Stonano” proprio quei fuochi d’artificio che ogni anno rischiarano il cielo cittadino e rendono più vivace la festa. Due gli spettacoli previsti: quelli per la processione della statua della Madonna a cavallo e quelli a chiusura della rievocazione sul palco di piazza Italia del miracolo della Vergine intervenuta, secondo la leggenda, nella pugna del 1091 sulla piana di Donnalucata in aiuto dei normanni attaccati dai saraceni.

L’annullamento dei fuochi d’artificio è legata alla morte del ciclista Pino La Guardia, dipendente del Comune di Scicli, Lo spiega il sindaco Mario Marino.

“In segno di cordoglio per la morte del dipendente comunale Pino La Guardia, investito da un’auto mentre era in bici, il Comune di Scicli, in accordo con la chiesa locale e l’associazione organizzatrice della sacra rappresentazione della Madonna delle Milizie, ha deciso di annullare i due momenti previsti dedicati ai fuochi di artificio per sabato 25 maggio” – è la comunicazione di Mario Marino.

Ma la città intende dedicare questo annullamento deciso dal primo cittadino anche al lutto che sta vivendo la comunità locale.

Una comunità sgomenta ed addolorata per l’omicidio di Giuseppe Ottaviano i cui autori non hanno un nome seppure siano ferrate le indagini da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Ragusa al lavoro assieme ai colleghi della Compagnia di Modica, della Tenenza di Scicli e del Ris di Messina. Lutto anche, in città, per la morte di Ignazio Ventura fondatore del locale club service Kiwanis impegnato nel campo della solidarietà in maniera attiva e concreta; club service “toccato” anche dalla morte, nello stesso giorno, della signora Erminia Riccardi moglie di Guglielmo Trovato anch’egli fondatore del Kiwanis. In un contesto così triste non poteva non arrivare la decisione di annullare gli spettacoli dei fuochi d’artificio che mal si conciliano anche con le guerre in atto nel MedioOriente di grande impatto emotivo e sociale.

© Riproduzione riservata