Scicli deve molto ad Andrea Camilleri: una mostra in sua memoria

Si potranno conoscere ed ammirare documenti inediti ed immagini inviate dal Fondo Andrea Camilleri ed opere pittoriche che due artiste hanno dedicato allo scrittore siciliano. Inaugurazione giovedì alle 17.30 a palazzo Spadaro. Ad organizzare l’evento la cooperativa Agire, con il Fondo Andrea Camilleri ed il Comune di Scicli. E’ il quinto appuntamento celebrativo per il Centenario di Camilleri. Nei corridoi di Palazzo Spadaro in programma un percorso intimo dedicato allo scrittore agrigentino. In esposizione ci saranno copie di scritti autografi e fotografie della giovinezza che raccontano il Camilleri privato, creativo e profondamente umano. Questi preziosi documenti, già presentati in occasione del 6 settembre, data del Centenario della nascita del Maestro, tornano ora in una cornice arricchita e ampliata, pensata per coinvolgere il visitatore in un viaggio narrativo e visivo.

Al materiale d’archivio che racconta lo scrittore, padre del Commissario Montalbano, si accompagnano le opere delle artiste Ludovica Randazzo e Giovanna Galizio.



Celebrazione di un letterato di grande finezza ma anche presentazione di un tributo pittorico al grande scrittore agrigentino in una Scicli profondamente grata allo stesso per aver contribuito a far conoscere la bellezza e l’identità della città, del territorio ibleo e della Sicilia nel mondo. Oltre alla mostra su Andrea Camilleri, sempre a palazzo Spadaro di via Francesco Mormina Penna, si potrà visitare l’esposizione di volumi antichi della Donazione Aulo Gellio Cento presentata per la prima volta, dopo la donazione della famiglia al patrimonio comunale e cittadino del grande ed interessante patrimonio librario, lo scorso 18 ottobre.

Le artiste che espongono.

Ludovica Randazzo: vive tra Scicli e Donnalucata. Autodidatta, sviluppa uno stile personale che trasforma il mare in emozione visiva: onde, luci, silenzi e memorie si fondono in tele ricche di poesia e intensità. Determinata a farsi riconoscere come “l’artista del mare”, Ludovica racconta con ogni pennellata la bellezza profonda del Mediterraneo e il legame viscerale tra arte e natura che tanto ha ispirato il siciliano Camilleri.

Giovanna Galizio: vive tra Sampieri e Santa Vittoria d’Alba (CN). E’ un’insegnante di Scuola Materna in pensione. I bambini hanno stimolato in sè la creatività ed il senso del bello. Da sempre appassionata di disegno, negli anni ha frequentato diversi corsi e partecipato a numerose mostre. Le sue tecniche preferite sono: matite, olio, acquerello. Il suo disegno è istintivo ed il tratto è personale. Le appassionano particolarmente le espressioni dei visi ed il dipingere paesaggi.

