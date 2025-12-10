Scicli celebra 45 anni del movimento culturale “Vitaliano Brancati” con convegni e mostre

Due serate per due appuntamenti intesi a ricordare la fondazione, il percorso e l’impegno in città e nell’area della Sicilia del Sud Est del movimento culturale “Vitaliano Brancati”. Sabato 13 alle ore 18.30, nella chiesa di Santa Teresa in via Francesco Mormina Penna, un convegno che vede come relatori i professori Paolo Nifosì, Gaetano Magro e Lucia Nifosì. Domenica 14 dicembre alle ore 18.30 “I Manifesti storici del Brancati”, in mostra nella sede del Caffè Letterario, in via Aleardi n.18. Il movimento culturale “Vitaliano Brancati”, nato in sordina ma con le idee ben chiare, ha scritto belle pagine di storia e cultura nella città di Scicli e nell’isola. Il primo Presidente del “Brancati” è stato il Maestro Piero Guccione affiancato nel direttivo da Franco Sarnari, Giuseppe Lonatica, Antonino Giavatto Antonino e Marisa Carbone. “Nacque con lo scopo di essere protagonista di iniziative per la crescita democratica e culturale della città, di estendere attività culturali e forme consortili a circoli e altre organizzazioni democratiche, di avanzare e realizzare progetti d’arte e incontri letterari, di proporre adeguati progetti culturali relativi alla salvaguardia dei beni monumentali e naturalistici nel territorio – spiega Franco Causarano docente e giornalista anch’egli promotore, all’epoca, della nascita del movimento culturale – negli anni ha svolto un’attività intensa in rapporto ai temi dell’attualità sociale, artistica con mostre di artisti locali e nazionali. Ha organizzato concerti di musica classica e convegni cui hanno partecipato relatori di importanza nazionale”. In questi 45 anni di vita ne sono stati presidenti docenti, artisti, liberi professionisti, come Giuseppe Nifosì, Carmelo Candiano, Gemma Battaglia, Gaetano Mormina, e tanti altri. “Nel ‘Brancati’ è nata la cosiddetta ‘Scuola di Scicli’, ricordo che ne parlò per primo Renato Guttuso, universalmente conosciuta come ‘Gruppo di Scicli’. Tutti gli artisti che ne facevano parte sono diventati nel tempo maestri nella pittura nazionale e internazionale – conclude Franco Causarano – negli anni più recenti l’organizzazione di incontri culturali dal titolo ‘Conversazioni a Scicli’ con la presenza di scrittori e giornalisti di testate nazionali, nei luoghi del centro storico cittadino”. Attualmente il gruppo direttivo è composto dai professori Paolo Nifosì, Tina Causarano, Giovanna Occhipinti e Giuseppe Pitrolo, dal giornalista Franco Causarano e dal medico e studioso Mario Benenati. L’attuale presidente è la professoressa Rita Vicari.

