Scicli: al Museo del Costume prende il via la rassegna culturale con “Quotidianità artificiale”

Il primo appuntamento della fortunata e veterana rassegna culturale è in programma venerdì, con inizio alle 17.30, nella sala conferenza del Museo del Costume in via Francesco Mormino Penna nei bassi di palazzo Carpinteri. L’organizzazione porta ancora una volta la firma del Museo del Costume (soggetto creato da Giovanni Portelli e dalla moglie Giovanna Giallongo) con al fianco l’associazione culturale “L’Isola” e l’Ecomuseo del Costume e della Terra del Bassopiano Ibleo. Nove in tutto gli incontri in programma nel calendario. Riguardano temi di interesse culturale: dalla storia locale alla gastronomia, dalla letteratura alla società. Il primo appuntamento sarà venerdì 13 febbraio, alle 17.30 nella sala del Museo del Costume, con i relatori Vincenzo Carbone e Danilo Giacchino che tratteranno un argomento tanto attuale quanto affascinante, dal titolo “Quotidianità artificiale. L’integrazione invisibile dell’AI nei flussi di lavoro quotidiani: dalla sanità agli enti locali, dalla musica alle arti visive”.

© Riproduzione riservata