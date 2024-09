Scherma Modica: Scalora convocato per l’allenamento della Nazionale U20

La nuova stagione agonistica 2024/2025 della Conad Scherma Modica prende il via a settembre, segnando anche il 40º anniversario dalla fondazione della società modicana. La stagione inizia su due fronti principali. Da un lato, Fernando Scalora, un giovane talento della società, è stato convocato dal Commissario Tecnico Cerioni per partecipare all’allenamento azzurrini di fioretto a Chianciano Terme, dal 2 all’8 settembre. Scalora, selezionato tra i migliori venti fiorettisti under 20 d’Italia, vivrà una settimana intensa di confronto e allenamento, un’opportunità che potrebbe aprire la strada alla partecipazione a futuri impegni agonistici internazionali giovanili.

Contemporaneamente, nella Sala Scherma del PalaRizza di c.da Mauto, riprendono gli allenamenti per tutti gli altri atleti under 17 e under 20. Sotto la guida del Prof. Emanuele Cappello, la preparazione fisica è l’elemento centrale del primo periodo di allenamenti, mirata a ricondizionare gli atleti fisicamente prima di passare gradualmente agli allenamenti tecnici. La settimana successiva sarà il turno degli under 14 delle categorie agonistiche, seguiti poi dagli under 10.

Inoltre, nella seconda metà di settembre, prenderà il via il 41º Corso Scolastico Gratuito, riservato alle bambine e ai bambini delle scuole elementari di Modica. Questo corso rappresenta un’opportunità unica per i più giovani di avvicinarsi alla scherma, uno sport che ha regalato alla provincia di Ragusa la sua prima medaglia d’oro olimpica, soprattutto dopo i recenti successi della scherma italiana alle Olimpiadi di Parigi.

