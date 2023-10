Scherma Modica: Fernando Scalora medaglia di bronzo alla Coppa del Mediterraneo under 23

Fernando Scalora ha ottenuto un risultato significativo all’inizio della stagione agonistica 2023/2034, conquistando un posto sul podio nella Coppa del Mediterraneo di fioretto maschile under 23 a Brindisi. Questo risultato è particolarmente importante per Scalora, che è nel suo primo anno nella categoria under 20, ma ha competuto in una gara che includeva i migliori atleti delle categorie under 20 e under 23.

La competizione, organizzata dalla Confederazione dei Paesi del Mediterraneo, ha avuto una formula di gara unica con una lunga fase a gironi preliminari. Scalora è emerso come il numero 1 al termine di questa fase, subendo solo una sconfitta per turno. Questa posizione privilegiata gli ha permesso di accedere direttamente agli ottavi di finale, dove ha superato agevolmente l’avversario pugliese Fiore con un punteggio di 15-8. Ai quarti di finale, ha incontrato il veneto Zanardo, contro cui si è portato subito in vantaggio per 8-3 e ha mantenuto il controllo fino alla vittoria per 15-11. Nelle semifinali, ha affrontato lo jesino Pieralisi, che è riuscito a rimontare da uno svantaggio di 7-13 fino a vincere per 15-13. Nonostante la sconfitta in semifinale, Scalora ha conquistato una meritata medaglia di bronzo.

Il risultato è un ottimo segnale per il lavoro di Scalora e dimostra la sua capacità di competere con successo anche nelle categorie superiori dopo il suo buon percorso nelle categorie under 17.

Il suo compagno di squadra, Spampinato, ha raggiunto il 13º posto nella stessa competizione, con un rimpianto per un assalto che sembrava in suo controllo ma che è sfuggito di mano contro il vincitore finale. Tuttavia, ha dimostrato di poter competere con successo contro qualsiasi avversario.

Il prossimo fine settimana, la categoria cadetti di fioretto si sfiderà a Salsomaggiore per la prima prova nazionale di qualificazione, con alcuni atleti della Scherma Modica in pedana.