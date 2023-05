Scenica Festival a Vittoria. Si riparte venerdì 12 maggio

Non poteva esserci inizio migliore per la quindicesima edizione di “Scenica Festival”. A Vittoria si è appena concluso il primo fine settimana della rassegna siciliana dedicata al circo contemporaneo, alla musica, al teatro e alla danza, arricchito da mostre, presentazioni di libri e workshop. Tantissimo il pubblico presente, il primo week end ha subito registrato il sold out di tutti gli eventi in programma. L’associazione culturale Santa Briganti, col patrocinio del Comune di Vittoria, della Regione Sicilia e con il sostegno del Ministero della Cultura, ha organizzato anche quest’anno un’edizione ricca e di qualità, capace di stupire e conquistare veramente tutti. Avvio con “Love” della compagnia Circo Zoè, il primo appuntamento di questo viaggio che con acrobati e musicisti ha incantato il pubblico sabato 6 e domenica 7 presso il Chiostro delle Grazie. Attraverso un dialogo fittissimo tra diverse discipline circensi e musica dal vivo, la compagnia italo-francese composta da Simone Benedetti, Anouck Blanchet, Andrea Cerrato, Adrien Fretard, Maria Carolina Reis Seckler, Chiara Sicoli, Camilla Corsi, Jean Stengel e Diego Zanoli, ha proposto uno spettacolo che ha letteralmente rapito i partecipanti.

Grande evento ricco di umanità di questa prima tappa è stato il concerto di Sandro Joyeux a piazza Vittoria Colonna. Poliedrico musicista ed eccelso chitarrista che ha indagato tradizioni, dialetti e suoni del mondo, ha regalato agli spettatori di Scenica Festival uno spettacolo pieno di ritmo ed energia. Tra brani originali e rivisitazioni di canzoni della tradizione africana, accompagnato da Inoussa Dembelè, percussioni e ngonì, Sergio Dileo, basso e fiati, Antonio Ragosta, chitarra, Tommy Ruggero, batteria, il concerto di Sandro Joyeux è stato un vero un viaggio attraverso i ritmi del deserto e le strade polverose del West Africa, tra le banlieues parigine e il reggae dei ghetti giamaicani. Un viaggio capace di oltrepassare barriere e di creare ponti tra culture, inserito in “Raccordi”, un progetto volto ad unire e sensibilizzare le comunità presenti nel nostro territorio, elementi centrali delle attività dei progetti SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) per ordinari, vulnerabili e minori stranieri non accompagnati, gestiti dal comune di Vittoria, e attuati dalla CSD – Servizi Inclusione, dalla cooperativa Iride e dalla cooperativa Fo.Co. E sempre inserita in questa sezione anche la presentazione di domenica 7 del libro di Marco Omizzolo “Sotto Padrone | Per motivi di giustizia” (Feltrinelli Editore). Grande interesse ha suscitato anche la masterclass di fotografia condotta da Stephanie Gengotti dal titolo “Storytelling e ritratto ambientato, come raccontare una storia attraverso il ritratto” e l’inaugurazione della mostra personale della stessa fotografa “Circus Love – The Magical Life of Europe’s Family Circuses” ospitata presso Edonè e fruibile fino a giorno 21 maggio, data che coincide con la chiusura di Scenica Festival. E da venerdì 12 maggio Scenica Festival continuerà a sorprendere con una programmazione internazionale, anticipando solo qualche nome: Giorgio Bertolotti, Andrea Redavid, Anna B Savage, Piergiorgio Milano, Zaches Teatro, Andrea Farnetani, Zero en conducta, Circo Ramingo e tanti altri! È possibile visionare il programma completo sul sito

È possibile visionare il programma completo sul sito

www.liveticket.it/santabriganti