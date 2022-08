Scenari Modica Legge, pronti a ricominciare dopo il successo ottenuto

“Come libraia e titolare dei Mondadori Bookstore, ho messo l’anima nel progetto di Scenari, Modica legge. Una ‘rassegna’ che ho creato, sostenuto, diretto, organizzato e promosso con tutta la passione possibile. E che ha realizzato il mio piccolo/grande sogno: regalare a Modica e ai Modicani, la gioia di ascoltare chi i libri li scrive. Sono da 21 anni in una città che amo e dove vivo. Scenari è stato un qualcosa di inimmaginabile quando il progetto cresceva e ancora di più lo è oggi, che ho visto questa creatura vivere. Serate davvero indimenticabili che mi hanno lasciata la soddisfazione di averle vissute e di averle volute. Le parole poi degli scrittori dedicate a noi, a Modica, alle location che li hanno ospitati, al cortile del Castello, alla bellissima piazzetta Campailla, all’atrio di Palazzo San Domenico, sono state il miele di questa rassegna. Che ha chiuso nella sua versione estiva 2022, per continuare con tante appendici in autunno, inverno e primavera prossimi e per riaprire nella nuova edizione, estate 2023”.

“Una promessa che è un impegno perchè non c’è sacrificio che sia impedimento se fai una cosa con passione e se i risultati sono quelli che abbiamo vissuto. In autunno torneremo ad aprire i nostri Scenari con gli scrittori, le loro parole e i loro libri; lo faremo su Modica e la sua bellezza. E registro anche la soddisfazione di Luigi Zacco, main sponsor di Scenari Modica legge, quando spiega di avere investito perchè insieme crediamo che alimentare cultura e conoscenza, condividere idee e riflessioni, creare sinergia, sia linfa vitale per Modica”

“Quando gli ho proposto Scenari, gli ha parlato delle firme in calce a questo vero e proprio evento, gli ho detto chi c’era e perché c’erano, cosa chiedevo a questa manifestazione e cosa volevo essa regalasse alla città, non ha avuto dubbio alcuno nello sposarla. L’ha fatto e ne siamo davvero felici. Ha vissuto anche l’esperienza del confronto diretto con alcuni dei protagonisti e mi ha detto essere stato per un arricchimento personale e pure professionale”

“Gli Scenari che abbiamo aperto su Modica, hanno irradiato luce e voglia di vivere insieme il domani. Gli ultimi due momenti poi, con Giulio Guidorizzi raccontando ‘La Sicilia degli dei’ e Teresa Manuela Lussone spiegando ‘Tempesta di Giugno’, scritto da Irene Nemirowsky, sono gli atti finali di Scenari 2022. E, a sipario abbassato, la voglia di ricominciare è di nuovo tanta… troppa!!!”