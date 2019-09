Scampoli di paese: la Sicilia autentica nel nuovo romanzo di Gianfranco Iacono - Ragusa Oggi

Scampoli di paese: la Sicilia autentica nel nuovo romanzo di Gianfranco Iacono

E’ in uscita il nuovo romanzo di Gianfranco Iacono, “Scampoli di Paese” per Nulla Die. La statua di uno scrittore, ucciso nel periodo fascista, racconta a un viaggiatore la vita del paese; vizi, virtù e intrallazzi commessi nell’ombra.

Nove racconti che ripercorrono la vita paesana dal dopoguerra a oggi; il tutto in una visione onirica velata da un alone di mistero: il viaggiatore non saprà mai se ha vissuto un sogno o se il tutto sia stata realtà. Nove racconti intrecciati fra loro narrano la realtà di un paese del Sud-Est Sicilia. Una statua rivela a un forestiero le vicende dei paesani. Ognuno di loro ha dentro di sé zone d’ombra che è meglio non rivelare agli altri. Tutto accade in una notte “irreale” e l’ascoltatore non saprà mai se ha sognato o ha vissuto una strana realtà.

Gianfranco Iacono è giornalista e documentarista. Esordisce come scrittore nel 2016 con il romanzo Due vite, una storia. Nel 2017 è segnalato nel Concorso letterario Nazionale “La storia si scrive a Noceto, parola di nonno” con il racconto In vacanza coi nonni, mentre nell’edizione 2018 dello stesso concorso si è classificato al secondo posto con Il supernonno che beffò l’Esercito degli Stati Uniti.