Sanità a Vittoria, Giuseppe Scuderi: “Si coinvolga il consiglio comunale”

“La polemica sulla sanità innescata dal nostro sindaco, che addirittura non gradisce le critiche del suo collega di Acate – afferma Scuderi – hanno un sapore demagogico che ci fanno ripiombare indietro negli anni Ottanta e Novanta quando l’Aiellismo era al massimo del suo fulgore. Purtroppo per il nostro primo cittadino, quel modo di fare non fa più presa sulla cittadinanza. Aiello sostiene che lo fa per difendere gli interessi dei propri concittadini. Perché: forse gli altri sindaci agiscono per motivazioni differenti? Non ci risulta. Noi crediamo, piuttosto, che questo modo di agitare le masse, quando invece l’unico interesse dovrebbe essere quello di risolvere i problemi, non porta da nessuna parte se non favorire uno scontro istituzionale di cui, in questa fase storica, non si avverte assolutamente il bisogno”.