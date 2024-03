Sanità, 100 medici stranieri rispondono alla chiamata della Regione siciliana

La Regione siciliana ha reclutato e immesso in servizio o è in fase di immissione cento medici stranieri per sopperire alle carenze di personale nel sistema sanitario siciliano. Un passo significativo verso il miglioramento dell’assistenza sanitaria per i cittadini siciliani.

L’inserimento di professionisti provenienti da paesi extraeuropei, con ottime competenze specialistiche, nei pronto soccorso e in altre discipline cruciali è un modo per migliorare l’accesso ai servizi sanitari e garantire un trattamento adeguato e tempestivo ai pazienti.

IL PROBLEMA DELLA CARENZA DEI MEDICI

L’intento della Regione è quello di mitigare il problema della carenza di medici attraverso l’indennità transitoria per i medici destinati agli ospedali di frontiera e l’aumento del numero di accessi ai corsi di laurea in Medicina.

