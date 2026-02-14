San Valentino al Castello di Donnafugata: promozione di coppia per un amore da favola tra storia e mistero

Se cercate una fuga romantica che vi porti lontano dal caos cittadino, il Castello di Donnafugata è la destinazione ideale per questo weekend di San Valentino. A soli 15 chilometri da Ragusa, questa sontuosa dimora nobiliare apre le sue porte alle coppie con un’iniziativa speciale pensata per celebrare il sentimento più nobile in una cornice di ineguagliabile bellezza.

La promozione: “In Due è più Bello”

Per tutta la giornata di sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026, il Comune di Ragusa rinnova l’attesa promozione dedicata agli innamorati. Tutte le coppie potranno accedere al castello usufruendo di un biglietto ridotto speciale.

È l’occasione perfetta per passeggiare mano nella mano tra le oltre 140 stanze del piano nobile, ammirare gli arredi originali e lasciarsi incantare dal Mu.De.Co. (Museo del Costume), che custodisce abiti d’epoca di rara fattura. Il parco, con il suo celebre labirinto in pietra e i suoi viali alberati, offre angoli di rara intimità per un selfie indimenticabile o semplicemente per godersi il silenzio della campagna iblea. Nota per i visitatori: La biglietteria è aperta dalle 9:00 alle 16:00 (con ultima cassa alle 13:00 prima della pausa pranzo).

La promozione è valida anche per San Faustino, magari si trova l’amore!

Chi ha detto che il fascino di Donnafugata sia riservato solo a chi ha già trovato l’anima gemella? Quest’anno la promozione si estende idealmente anche a San Faustino, la festa dei single che cade il 15 febbraio. Visitare il castello domenica potrebbe rivelarsi una scelta fortunata: passeggiando tra i viali del parco o perdendosi tra i corridoi del Museo del Costume, l’atmosfera sospesa e sognante del luogo è il terreno fertile ideale per nuovi incontri. Che sia per ammirare l’arte o per sfidare il labirinto, San Faustino a Donnafugata diventa un invito a mettersi in gioco: in fondo, tra una leggenda e l’altra, chissà che il castello non decida di regalare un nuovo inizio proprio a chi non se lo aspetta.

Che cos’è il Castello di Donnafugata: tra realtà e leggenda

Nonostante il nome richiami una fortezza medievale, il Castello di Donnafugata è in realtà una lussuosa residenza nobiliare del tardo ‘800, voluta dal Barone Corrado Arezzo de Spuches. Il complesso è un eclettico mix di stili, dal neogotico della facciata veneziana al liberty degli interni, circondato da un giardino monumentale di otto ettari che nasconde scherzi d’acqua, grotte artificiali e un tempio circolare.

Il nome stesso, “Donnafugata”, è intriso di mistero e alimenta una delle leggende più affascinanti dell’isola. Si narra infatti che il castello fu il luogo della prigionia della Regina Bianca di Navarra, vedova del Re Martino il Giovane. Il perfido Conte Bernardo Cabrera, potente signore di Modica, voleva costringerla al matrimonio per impossessarsi del regno. La leggenda vuole che la Regina riuscì coraggiosamente a fuggire dalle stanze dove era rinchiusa (da qui “Donna-fugata”), scomparendo nella notte tra le campagne circostanti.

Sebbene la storia ufficiale collochi la costruzione del castello molti secoli dopo i fatti della Regina Bianca, il fascino di questa fuga d’amore e libertà continua a riecheggiare tra le mura merlate, rendendo ogni visita un viaggio sospeso tra il sogno e la realtà. foto di repertorio generata da AI

