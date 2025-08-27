Sampieri: un evento per ricordare i 100 anni della nascita di Andrea Camilleri

Nell’ambito della rassegna “Autori e libri, sezione Cogitare” venerdì, alle 19, incontro con il produttore cinematografico Felice Laudadio, nel ruolo di presidente del Comitato delle celebrazioni dei 100 anni di Andrea Camilleri. Ci saranno anche l’attore Peppino Mazzotta, che veste i panni dell’ispettore Fazio nella versione televisiva del Commissario Montalbano, il giornalista di Repubblica Maurizio Crosetti. La conversazione verterà sul tema del “Commissario Montalbano”. Durante la serata verrà proiettata un’importante intervista di Laudadio a Camilleri, rilasciata un anno prima della sua scomparsa e prodotta dal Centro sperimentale di cinematografia di Roma. La serata sarà introdotta dal direttore della rassegna, il giornalista Marco Sammito.





© Riproduzione riservata