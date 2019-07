Sampieri apre le porte alla musica: sabato 27 luglio Opening Party PataPata - Ragusa Oggi

Sampieri apre le porte alla musica: sabato 27 luglio Opening Party PataPata

Il PataPata è da sempre metafora di relax a tutto tondo, dalla colazione del mattino alla cena, dallo sport alla musica, dall’ombrellone alla cultura per chi sceglie di vivere la bella stagione a Sampieri.

Dopo aver avviato bar, ristorante, pizzeria, servizi in spiaggia, aperitivi, eventi sportivi, adesso si parte anche con il programma musicale: Opening Party sabato 27 luglio. Nella Main Area i mitici Qbeta, già noti al pubblico di Sampieri, cadenzeranno la serata dell’inaugurazione con il loro ritmo scanzonato e irriverente, 100% Made in Sicily, con brani noti agli appassionati dello ska e le tracce degli ultimi album. A seguire si continua con le suggestioni sonore di Dj John Donzella, con una selezione a 360 gradi della migliore musica del momento. Nella Living Area Toto Chiavetta (InnerVisions), DJ e produttore di origine catanese, al centro della scena musicale europea per il suo approccio innovatore e visionario.

“Quest’anno il programma del PataPata – spiega il direttore artistico Marco Guastella – si svilupperà attorno a 3 aree: Bassline Movement (reggae music by Sicily Rebellious Sound), Horizon (electronic music by Musumeci) e una parte più pop curata dal sottoscritto. Quindi un “programma concentrato” con eventi di punta che vogliono gratificare le aspettative musicali di chi continua a scegliere il PataPata”.

A seguire, il programma completo degli eventi pomeridiani e serali:

APERITIVO RTM

DOM 28 LUG – J 1 (Renato Ruta b2b Sebastiano avolese) APERIRADIO Musica Good vibes

MAR 31 LUG – Aperirock (Andrea Marchese + Fabio Boccadifuoco)

VEN 2 AGO – (Tony Cannizzaro) 80/90

DOM 4 AGO – (Diego Motta + Francesco Adamo) Italiana

MERC 7 AGO – Aperirock (Andrea Marchese + Fabio Boccadifuoco)

VEN 9 AGO – (Tony Cannizzaro + Garrone) Anni 90

SAB 10 AGO – Aperirock (Andrea Marchese + Fabio Boccadifuoco)

DOM 11 AGO – (Renato + Veca + Garrone) Asian party

DOM 18 AGO – Aperirock (Andrea Marchese + Fabio Boccadifuoco)

LUN 19 AGO – The Twister Reggaeton/Hiphop/Trap

VEN 23 AGO – Aperirock (Andrea Marchese + Fabio Boccadifuoco)

DOM 25 AGO – (Renato Ruta) Musica Good Vibes Hawaiian Party

EVENTI SERALI

SAB 28 LUG – LIVING AREA (Horizon: Toto Chiavetta) | MAIN AREA (Qbeta live + John Donzella)

MER 31 LUG – LIVING AREA (PataPataMusicSelection with Finale torneo di calcio in notturna)

GIO 1 AGO – LIVING AREA (PataPataMusicSelection)

VEN 2 AGO – MAIN AREA (Bassline Movement: General Levy from London Uk + Sicily Rebellious Sound)

SAB 3 AGO – LIVING AREA (Horizon: Phunkadelica (Multinotes, Engrave Ltd) | MAIN AREA (A night with: Ivan Cappello, dj guest & Giovanni Veca, The Twister, Renato Ruta, Sebastiano Avolese + Voice Seba Fazzina “Brividi Forti”

DOM 4 AGO – LIVING AREA (PataPataMusicSelection)

LUN 5 AGO – LIVING AREA (PataPataMusicSelection)

MAR 6 AGO – LIVING AREA (Fabio Celenza from Propaganda Live + Gran Bollito Social Club)

MER 7 AGO – LIVING AREA (Rockstone Sound with dj Stonic, Mikilootzu e Kento)

GIO 8 AGO – LIVING AREA (PataPataMusicSelection)

VEN 9 AGO – LIVING AREA (PataPataMusicSelection)

SAB 10 AGO – LIVING AREA (Horizon: Antenant (Daniele Tignino) | MAIN AREA (Bassline Movement: Ward 21 from Jamaica + celebrazione 16 anni Sicily Rebellious Sound)

DOM 11 AGO – LIVING AREA (Notte Italiana)

LUN 12 AGO – LIVING AREA (CreativeNight)

MAR 13 AGO – LIVING AREA (Dj Delta – Campione italiano del Red Bull Thre3Style)| MAIN AREA (Taranta Night: Rione Junno from Puglia)

MER 14 AGO – LIVING AREA (All Music Rotation with John Donzella) | MAIN AREA (Multinotes Showcase: Lehar B2B Musumeci + Qubica + Murat Uncuoglu B2B Alican + visual)

GIO 15 AGO – LIVING AREA (Tamburi di Giarratana – ore 11.30 AM) | MAIN AREA (Bassline Movement: Rory Stone from Jamaica + Sicily Rebellious Sound)

VEN 16 AGO – LIVING AREA (Notte Italiana)

SAB 17 AGO – LIVING AREA (Horizon: Human Machine, Claudio Di Giacomo) | MAIN AREA (Crazy Moon Night)

DOM 18 AGO – LIVING AREA (PataPataMusicSelection)

LUN 19 AGO – LIVING AREA (PataPataMusicSelection)

MAR 20 AGO – LIVING AREA (PataPataMusicSelection)

MER 21 AGO – LIVING AREA (PataPataMusicSelection)

GIO 22 AGO – LIVING AREA (PataPataMusicSelection)

VEN 23 AGO – MAIN AREA (Special Live Guest: Gio Evan + djset Angelo Distefano)

SAB 24 AGO – LIVING AREA (PataPata Closing Party)