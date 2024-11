Salvò una donna che stava soffocando per una caramella, il Comune di Vittoria propone onoreficenza all’autista Rocco Conselmo

Ha salvato una donna mentre stava guidando l’autobus e per questo la Giunta Comunale di Vittoria vuole proporre al prefetto di Ragusa il conferimento della ricompensa al Merito Civile a Rocco Conselmo, l’autista delle linee Giamporcaro Srl, per riconoscere il valore straordinario che quest’uomo ha dimostrato durante un’emergenza nel corso del suo servizio.

Il gesto eroico

Nell’ottobre del 2022, durante una corsa di routine, Conselmo è intervenuto tempestivamente per salvare una passeggera che stava soffocando per via di una caramella. Grazie alla sua prontezza e competenza, ha eseguito con successo la manovra di Heimlich, scongiurando una tragedia. Questo gesto, oltre a rappresentare un alto valore civile, ha evidenziato il suo impegno costante per la sicurezza e il benessere dei passeggeri.

Riconoscimento proposto

La proposta si basa sul Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397, che disciplina il conferimento delle ricompense al merito civile. La Giunta ha sottolineato come l’atto di Conselmo rappresenti un esempio di dedizione e altruismo, meritevole di un riconoscimento ufficiale.

Iter procedurale

La proposta è stata formalmente trasmessa alla Prefettura di Ragusa per la valutazione e gli adempimenti successivi. L’Amministrazione Comunale auspica che il conferimento venga approvato, valorizzando un gesto che onora non solo Conselmo, ma l’intera comunità di Vittoria.

