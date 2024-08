Salvare la spiaggia di Sampieri dall’erosione. I primi danni si vedono nel molo

Affrontare la problematica in una riunione della Commissione consiliare al fine di individuare strategie comuni per tutte le borgate sciclitane ed in particolare individuarne una per salvare dall’erosione la spiaggia di Sampieri, sia nel suo versante occidentale e quindi la spiaggetta di Costa di Carro che nel versante orientale che porta a Punta Pisciotto ed all’ex Fornace Penna. Questo il percorso che suggerisce il consigliere comunale della lista “Vindigni Sindaco”, Marco Lopes. Se il mare “inghiottirà” anche questi tratti dedicati alla balneazione si perderanno quelle forme attrattive di questa parte del litorale sciclitano misto fra spiaggia sabbiosa e scogliera frastagliata.

Un intervento articolato per individuare le strade idonee a salvare la costa.

“Le coste e le spiagge del litorale di Scicli nel corso del tempo hanno subìto la violenza degli eventi metereologici che sono andati, in alcuni casi, ad aggravare situazioni già critiche – afferma Marco Lopes – per contrastare fenomeni di erosione delle coste bisogna operare su interventi specifici di protezione, soprattutto nella zona di Sampieri. Inoltre con azioni di ripascimento attraverso opere di manutenzione e rimodellamento stagionale delle spiagge. Tali interventi prevedono la messa in sicurezza delle coste per andare a rafforzare le barriere che contrastano le mareggiate e i moti ondosi sulle coste più fragili. In particolar modo una delle nostre priorità è la difesa dello scalo di alaggio di Sampieri gravemente colpito flagellato dalle mareggiate e dal maltempo, pensando ad una sua estensione. Relativamente al ripascimento delle spiagge, interventi utili sia per riqualificare le spiagge per la stagione balneare che per il contrasto all’erosione costiera”.

Il turismo passa anche attraverso questi interventi ed attraverso nuove ipotesi di salvaguardia.

“Occorre un piano di interventi necessari per frenare l’erosione e proteggere le nostre coste, ma anche interventi di ripascimenti stagionali fanno parte del contrasto all’erosione, oltre a sostenere anche l’aspetto dell’accoglienza turistica, fondamentale per l’economia della costa. Un rapporto che messo in evidenza lungo tutto il litorale, con maggiori criticità nelle borgate di Scicli, è essenziale per aumentare la resilienza del territorio rispetto a questo fenomeno, soprattutto ora che i cambiamenti climatici in corso lo stanno accentuando”.

