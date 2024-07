Salto ad ostacoli: ottimi risultati della SIR a Cattolica e al trofeo Nino D’Aquila

Il fine settimana scorso ha visto gli atleti della Società Ippica Ragusana (SIR) ottenere risultati eccellenti al Trofeo Nino D’Aquila, evento organizzato in collaborazione tra la SIR e il Circolo Ippico San Bartolo di Pozzallo. Questi successi non solo esaltano le capacità sportive degli atleti, ma sottolineano anche l’importanza di una preparazione accurata e di un affiatamento perfetto, elementi fondamentali nell’equitazione.

La competizione di salto ostacoli ha attirato numerosi partecipanti da tutta la regione, con la SIR che ha schierato nove binomi, tutti distintisi per le loro prestazioni. Ecco un riepilogo dei loro risultati:

Sofia Brinch e Giulia Licitra con Doralice di Valleverdi e Coraline hanno debuttato brillantemente, conquistando rispettivamente tre e quattro primi posti nelle categorie L40 e L60.

con Doralice di Valleverdi e Coraline hanno debuttato brillantemente, conquistando rispettivamente tre e quattro primi posti nelle categorie L40 e L60. Martina Sole Mazzone con Bella ha trionfato nella categoria L40 in tutte e tre le giornate di gara.

con Bella ha trionfato nella categoria L40 in tutte e tre le giornate di gara. Azzurra Migliorisi con Pepito ha vinto le categorie LB80 e B90 sia venerdì che sabato.

con Pepito ha vinto le categorie LB80 e B90 sia venerdì che sabato. Carlotta Guerrieri con Jek ha completato due percorsi senza errori nella L60 e ha vinto la LB80 di sabato.

con Jek ha completato due percorsi senza errori nella L60 e ha vinto la LB80 di sabato. Annablu Pluchino e Cecilia hanno debuttato con successo, risultando prime ex aequo nella categoria L60 e partecipando alla LB80.

hanno debuttato con successo, risultando prime ex aequo nella categoria L60 e partecipando alla LB80. Sofia Andrea Agosta con Zelaide ha continuato la sua crescita sportiva partecipando alle categorie B90 e B100.

con Zelaide ha continuato la sua crescita sportiva partecipando alle categorie B90 e B100. Ivana Battaglia e Nuvelle di Jannarella, dopo un lungo periodo di inattività, hanno conquistato il quinto posto nella B100 di venerdì.

e Nuvelle di Jannarella, dopo un lungo periodo di inattività, hanno conquistato il quinto posto nella B100 di venerdì. Flavia Maria Iabichella e Ginevra di San Calogero hanno ottenuto ottimi risultati con un primo e un secondo posto in B100 e un secondo e un quarto posto in B110.

e Ginevra di San Calogero hanno ottenuto ottimi risultati con un primo e un secondo posto in B100 e un secondo e un quarto posto in B110. Elena Arezzo con Princess Nena, in trasferta all’Horses Riviera Resort di Cattolica, ha conquistato un meritato terzo posto nella categoria L70 durante i campionati italiani pony.

Il presidente della SIR, Giorgio Battaglia, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti dagli atleti e dallo staff tecnico, che ora si preparano per i prossimi impegni. Particolare attenzione è rivolta alla partecipazione alle Ponyadi, che si terranno all’Arezzo Equestrian Center dal 24 al 27 luglio. In questa prestigiosa manifestazione, cinque atlete della SIR sono state convocate dal Comitato Regionale per rappresentare la Sicilia.

© Riproduzione riservata