Salta una seduta di chemio al Maria Paternò Arezzo di Ragusa a causa di un guasto. L’Asp: “In brevissimo tempo i pazienti verranno curati”

Una seduta di chemio saltata al Maria Paternò Arezzo di Ibla a causa di un guasto tecnico. Una situazione che ha creato un certo allarme fra gli utenti, data la natura del trattamento. Si tratta di pazienti che affrontano un momento difficile e che non possono permettersi di aspettare troppo a lungo. L’episodio si è verificato giovedì: 36 pazienti hanno dovuto sospendere la seduta di chemio a causa di un guasto tecnico. La seduta, insomma, è saltata. Sentita l’Asp su questa difficile situazione, ci viene spiegato che questi pazienti verranno curati al più presto, nel più breve tempo possibile. Al Maria Paternò Arezzo, e non è un mistero, sussiste anche un problema di dotazione organica. Il problema è dovuto alla scarsità degli infermieri per via dei pensionamenti che arriveranno ufficialmente giorno 1 novembre. L’Asp, ha fatto sapere che già domenica 27 ottobre sarà pubblicata una delibera per assumere 12 infermieri di cui 2 saranno inviati all’UFA (unità farmaci aniblastici) e uno al DH oncologico del reparto di Ibla. I pensionamenti, in linea generale impediscono l’assuzione di nuovi infermieri.

Le TAC a Vittoria

Ma altri problemi sono stati segnalati in questi giorni, alcuni riguardano le TAC di Vittoria. La nuovissima TAC che sarà inviata a breve, non è mai stata installata: questo perchè l’Asp ha solo consegnato i lavori di adeguamento dei locali che potranno essere ultimati entro il 2025. Quindi, non c’è ancora una seconda TAC a Vittoria, almeno fino a quando non saranno completati i lavori dei locali. La TAC esistente, invece, l’unica, è in fermo tecnico a causa di un guasto ma già oggi dovrebbe essere riattivata. Tutti i pazienti sono stati reindirizzati a Modica, mentre le urgenze sono state dirottate a Ragusa. Chi, invece, poteva essere momentaneamente sospeso, è stato sospeso.

